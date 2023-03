Cadem: Aprobación de Boric cae 5 puntos y 82% respalda demolición de narco-casas en La Florida

En la cuarta semana de marzo cayó la Aprobación de la gestión del Presidente Gabriel Boric en 5 puntos, mientras que un 82% respalda la demolición de las denominadas “narco-casas” en La Florida, según la última edición de la encuesta Plaza Pública Cadem.

De acuerdo a la encuesta, el Presidente Boric obtuvo un 30% de aprobación (-5pts) y 65% (+5pts) de desaprobación de su gestión a la fecha.

82% respalda demolición de narco-casas en La Florida

La semana recién pasada, se concretó la demolición de la cuarta narco-casa, acción encabezada por el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, quien lo que fue ampliamente criticado, y donde incluso se abrió un sumario al Ministerio Público por la entrega de información al jefe comunal.

Ante esto, según lo indicó la encuesta Cadem, el 82% de los encuestados aprobaron la demolición de estas instalaciones irregulares, denominadas como ampliaciones, de las casas de personas presuntamente ligadas al tráfico de drogas y delitos.

Otros resultados

En tanto, 68% supo que el Tribunal Constitucional desestimó el requerimiento presentado por la oposición para revisar los indultos, mientras que el 71% se mantiene en desacuerdo con la decisión presidencial. Además, 59% cree que el Presidente Boric sí tenía a la vista todos los antecedentes penales de quienes fueron indultados.

Por su parte, a seis semanas de las elecciones de consejeros constitucionales, 48% no sabe que se celebrarán los comicios, 88% no conoce a los candidatos de su región y 70% no tiene interés en las noticias relacionadas con el tema, 28 puntos más que en febrero. En ese escenario, 44% dice hoy que votaría en contra de la propuesta constitucional frente al 34% que la aprobaría. 22% no manifiesta opinión.

