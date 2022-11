La nueva directiva de la Democracia Cristiana se sumará al Acuerdo por la Seguridad del Gobierno, según confirmaron tras una reunión en La Moneda con la vicepresidenta, Carolina Tohá. "Nosotros vamos a participar en la mesa de trabajo para construir un acuerdo sobre seguridad pública, sobre la base que no hay ningún tema que sea vetado", aseguró Undurraga.

La nueva directiva de la Democracia Cristiana (DC) se reunió este viernes con la vicepresidencia de la República, Carolina Tohá, por el Acuerdo Nacional de Seguridad.

Se trató de una cita en el marco de las conversaciones que lidera Tohá, donde esta vez se reunió con la nueva directiva del partido falangista que ahora lidera el diputado Alberto Undurraga.

En la reunión, que duró más de una hora, los dirigentes plantearon su disposición para ser parte de la mesa, pese a las diferencias que tienen, sobre todo, respecto a la Ley Antiterrorista.

Al respecto, Undurraga aseguró que le plantearon a la ministra que es importante distinguir que hay distintos problemas de seguridad a lo largo del país.

En esa línea, apuntaron que no es lo mismo lo que sucede en el norte, con el tema de la migración, a lo que ocurre en la zona Macro Sur, con los ataques incendiarios.

DC pidió evitar vetos para el Acuerdo Nacional de Seguridad

Asimismo, apuntaron a la equidad territorial, para establecer una correcta distribución de carabineros con relación a la cantidad de habitantes.

En ese sentido, afirmaron que serán parte -sin condiciones- de la mesa del Acuerdo Nacional de Seguridad, aunque llamaron a que tanto el Ejecutivo, el oficialismo y la oposición, no impongan vetos.

Esto último, por la cuestionada Ley Antiterrorista, que según reconoció el propio presidente Gabriel Boric, es ineficaz para perseguir este tipo de delitos.

“Nosotros vamos a participar en la mesa de trabajo para construir un acuerdo sobre seguridad pública, sobre la base que no hay ningún tema que sea vetado”, aseguró Undurraga.

“Parte de los temas que tienen que conversarse y que vamos a plantear, tienen que ver con la Ley Antiterrorista y modificaciones que se puedan a hacer a ella”, apuntó.

“Nosotros tenemos la convicción de que la Ley Antiterrorista es una herramienta que tiene que utilizarse y si hay que hacer modificaciones habrá que hacerlas, pero no puede ser una condición para el ingreso a la mesa de trabajo”, sentenció el timonel falangista.

“Creemos que los gobiernos tienen que usar todas las herramientas que tienen a disposición y en ese sentido, la Ley Antiterrorista es una de ella y en aquellos casos que califiquen como actos terroristas debiera ser utilizada”, insistió.

“El Gobierno ha tenido una posición distinta en algunos casos, la verdad que no lo compartimos, pero eso no es obstáculos para que nosotros no vengamos para acá, nos sentemos a conversar y podamos a acordar en los distintos planos para mejorar la seguridad pública”, concluyó.