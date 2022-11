Pedro Gubernatti, el panelista del programa Bad Boys ligado al Partido de la Gente (PDG), confirmó una denuncia en la PDI contra los autores de una página de memes acusando hostigamiento y amenazas de muerte.

Así lo aseguró en conversación con BioBioChile, donde explicó los motivos para presentar la acción legal, adelantando incluso que presentará una querella en los próximos días.

“Estoy acostumbrado a los memes, me los hacen a cada rato. Estar expuesto en Bad Boys y estar en contra de algunas posturas del Gobierno, te lleva a que hater de redes sociales te ataquen”, dijo.

“Sería de mi parte nefasto decir que me voy a enojar por un meme. Yo he compartido memes, sería una estupidez”, reconoció.

No obstante, explicó que “el tema que pasó aquí que había una página que se llamaba Rancagua Shitpost que empezó a subir constantemente memes míos, después me ponían de historias destacadas y empezaron a atacarme constantemente”.

✌🏻🇨🇱 Aclarar: me importa un huevo si me hacen memes, el tema es cuando el hostigamiento es por varios días de una persona y peor aún cuando comienzan a meter a la familia. Allí se cruzó una línea y peor aún con el odio generado llegaron amenazas de muerte. Es por ello (1) — Pedro Andrés Gubernatti Toro (@GUBERNATTI) November 7, 2022

“Les hablé por interno y les dije que si seguían molestando les iba a bajar la página y ello conllevó que se enojaran más y subieran mucho más cuestiones, me empezaron a reventar”, agrega Gubernatti.

“Empezaron a joder a familiares, porque intentaron sacar información, nos pillaron que eran familiares y los empezaron a funar también. Ahí el resto de los panelistas de Bad Boys empezaron a pedir que denunciaran su página y quedó la embarrada”, detalla.

Según cuenta, comenzó a recibir ataques en sus redes sociales personales, donde le amenazaron con agresiones. “Comenzaron a decirme que me iban a apuñalar, que me iban a matar si me veían en la calle”, relata a BioBioChile.

“Y ya cuando comenzaron a amenazar de muerte, la cosa tomó otro tinte, empezaron a dar mi dirección, empezaron a llamar a números telefónicos de mi empresa, a mandar mails, a colocar malas calificaciones a la empresa en Google”, acusa.

Administradora de la página de memes sería una funcionaria pública

Hasta ese minuto no sabía quién era la persona detrás de los memes. “Yo iba a colocar una denuncia a la página para que buscaran quién era”, dice. Sin embargo, una búsqueda de un conocido, permitió llegar a quien sería la administradora de la página, quien además es una funcionaria pública.

“Me llega un mensaje y me dicen ‘Pedro, encontramos a la persona que te está haciendo esto’. Me voy a meter, y la persona se echó al agua sola, era una mujer que trabaja en el sector público en Rancagua, que maneja estas páginas con otros personajes”, apuntó.

“Ella públicamente pone en redes sociales lamentando que le bajaran la página. Se funó sola”, señala Gubernatti.

Con lo antecedentes que reunieron, acudieron hasta la Brigada del Cibercrimen de la PDI, donde interpusieron la demanda correspondiente.

No obstante, Gubernatti adelanta que, junto con pedir medidas de protección, presentará una querella contra todos los que resulten responsables de lo sucedido.

“Ella no me amenazó, pero el matonaje que movió fue brutal, que estoy guatón, porque me peino de una manera, que uso gel… Imagínate todos los niños que están sufriendo bullying en los colegios y estos cabros que están atacando son papás de estos niños, qué le están enseñando a sus hijos”, lamentó.

“Me da lo mismo que me hagan un meme, pero esto ya pasó a un punto de un matonaje, de delincuentes, de gente que no te puede odiar si no te conoce. Y uno no sabe si el compadre que está detrás está leseando o verdaderamente es un psicópata”, fustigó.

Gubernatti destacó apoyo de Franco Parisi

Incluso, aseguró que ahora lo hostigan con supuestos tuiteos que habría escrito, algo que desmiente tajantemente.

“Están editando fotos de Twitter de textos que jamás escribí, eso es totalmente falso. Yo ni ocupaba Twitter en ese tiempo y se nota que son armados, ni tienen compartidos”, acusa.

Respecto a las razones del hostigamiento, el militante del Partido de la Gente apunta a su participación en programas como Bad Boys y Sin Filtro.

“Esto tiene que ver con mi trabajo en el Partido y el tema que la Karol Cariola para que no fuera presidenta de la Cámara, y mi participación en Sin Filtro y Bad Boys”.

Por último, destacó el apoyo que ha recibido de sus compañeros, como Franco Parisi. “Me dice que son las cosas que uno se arriesga al estar en esto públicamente. A él todos los días le hacen memes”.