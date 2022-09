"La derecha dice cosas que no son ciertas, pero, a pesar de no ser ciertas, se entienden fácil", señaló el embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa, sobre el triunfo del Rechazo en el plebiscito. Además, la autoridad indicó que "no se hizo pedagogía de lo que es la nueva Constitución", lo que podría haber perjudicado al Apruebo.