Una polémica se registró este viernes luego que se difundiera el video de una actividad donde participaron la diputada Claudia Mix (Comunes) y la concejala de Maipú Ka Quiroz -del mismo partido-donde se aseguró que Chile “es el peor país para ser niño”.

El video fue difundido por el periodista José María del Pino, que mostraba una actividad realizada en el Escuela Amaranta Gómez de Ñuñoa por el día de la niñez trans (19 de agosto), organizado por la Fundación Doctor René Panozo.

“La infancia suele ser invisible en nuestro país, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. El peor país para ser niño es Chile, más allá de que pareciera que no, porque Bolivia por ejemplo tiene infancia trabajadora y los chiquillos y chiquillas marchan el 1 de mayo por su trabajo y por una buena remuneración, ojo los niños bolivianos no quieren dejar de trabajar”, dice una mujer en el video en cuestión.



“Mientras acá en Chile con eufemismos decimos fin al trabajo infantil, pero los dejamos morirse de hambre. Queremos poder relacionar, queremos poder entender que los niños y las niñas no sólo juega, el juego es una parte importante de su vida, pero también es importante que sean conscientes de sus procesos, que sean conscientes de lo que producen a su paso”, agrega posteriormente en el extracto.

Si el mensaje fue el de este video, no solo es repudiable sino lamentable. ¿Reclamar porque el trabajo infantil está prohibido? ¿En serio? ¿El peor país del mundo para ser NNA? https://t.co/QsntywEoTm pic.twitter.com/9czn3G6l9k — José María Del Pino (@josemdelpino) August 19, 2022

La difusión del video causó la reacción de la Defensoría de la Niñez, que en su cuenta de Twitter rechazaron tajantemente la “normalización” del trabajo infantil y recalcaron que se trata de una “vulneración de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes”.

“Es preocupante que en instancias escolares -y de cualquier otro tipo- se normalice y promueva el trabajo infantil, ya que esta práctica constituye una vulneración de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes que debemos erradicar de manera urgente como país”, sostuvo la institución.

⚠️Es preocupante que en instancias escolares -y de cualquier otro tipo- se normalice y promueva el trabajo infantil, ya que esta práctica constituye una vulneración de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes que debemos erradicar de manera urgente como país. 1/2 https://t.co/8bS7W5v1wg — Defensoría de la Niñez (@defensorianinez) August 19, 2022

Fundación y políticas acusan descontextualización

Desde la Fundación Doctor René Panozo descartaron haber promovido el trabajo infantil y aseguraron, que el video en cuestión fue editado y sacado de contexto por quienes lo difundieron.

“Hoy apropósito de un video de un minuto, sacado de contexto, que esta circulando en redes sociales, y donde tratan de hacernos ver como que estamos de acuerdo con el trabajo infantil, es que deseamos aclarar qué; NO ESTAMOS DE ACUERDO, NI APOYAMOS EL TRABAJO O EXPLOTACION INFANTIL, y que la comparación hecha en el video, que fue re editado por quienes lo publican, apunta a que aún en nuestro país las infancias siguen siendo invisibles y sin derechos, solo basta leer la ley de identidad genero para darse cuenta como el estado de Chile sigue sin proteger las infancias”, señaló la Fundación en comunicado público.

“Para cualquier duda o pregunta, les invitamos y visitar nuestras redes sociales para conocer nuestro trabajo, y estamos dispuestas a conversar y dialogar, con quienes con respeto y conociendo nuestro trabajo deseen acercarse a nuestra escuela y fundación para conversar con les niñes, mapadres y la comunidad en general”, añade el comunicado.

Por su parte, la diputada Claudia Mix, que participó de la actividad, reiteró que el video estaba sacado de contexto y que nunca avalarían el trabajo infantil.

“No se queden sólo con un extracto editado y sacado de contexto, jamás avalaríamos el trabajo infantil”, indicó la diputada en un comunicado.