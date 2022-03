Tras la sesión de la comisión de expertos y expertas durante el viernes pasado, el Ministerio de Educación anunció este lunes que se fijará se mantendrá un aforo sin restricciones, cumplido el 80% de vacunación por sala de clases, pero con una flexibilización en la jornada escolar completa, para facilitar la presencialidad en los establecimientos.

“Vamos a permitir flexibilizar la jornada escolar completa, es decir, van a poder las comunidades escolares tomar decisiones con el Consejo Escolar, para poder definir hasta qué hora es esta jornada”, señaló el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila.

Ávila indicó además que “creemos que debemos tomarnos al menos unas cuatro semanas para gradualmente ir avanzando hacia la jornada escolar completa de ocho horas”.

Asimismo aclaró que “esto no es una redefinición de la jornada escolar completa, la que entendemos podemos revisar en sus contenidos. No estamos diciendo que la jornada escolar completa no va a seguir existiendo, sino más bien estamos pensando en una adaptación gradual para llegar hasta el total de horas que establece el plan de estudio”.

Umbral de vacunación

Sobre los aforos en los colegios, la autoridad indicó que “vamos a mantener el umbral de vacunación en 80%, vamos a hacer una revisión ese mes (mayo) respecto a ese umbral, pero entendemos que es el mínimo de vacunación, que nos permitiría no tener o contar con aforos en las aulas de nuestros establecimientos”.

Así también mencionó que “queremos acompañar al Ministerio de Salud en la promoción de una campaña de vacunación, de los adultos y adultas, que atienden a niños y niñas en los establecimientos educacionales, jardines infantiles y salas cuna, pero también aquellos niños que están en edad de vacunarse y que no lo han hecho aún”.

Subvención escolar y compra de elementos de protección

En relación a las y los sostenedores de establecimientos educacionales, el ministro de Educación dijo que estará garantizada la subvención escolar de acuerdo al promedio que no permita y que no genere ningún efecto negativo en la mantención del servicio educativo”.

“Anunciaremos en los próximos días la cifra exacta de recursos frescos que estamos hoy día mirando en nuestro presupuesto, para la compra de elementos de protección personal, que entendemos que hay que seguir invirtiendo en ello (mascarillas, alcohol gel, jabón, etc.)”, dijo Ávila.

El ministro reiteró que “de acuerdo a los dictámenes establecidos por la Superintendencia de Educación, se mantiene la posibilidad de hacer uso de los recursos de la subvención escolar preferencial para la compra de elementos de protección personal”.

También dijo que se entregará un manual informativo, con este conjunto de medidas, el que estará disponible esta tarde en la página del Mineduc.