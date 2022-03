Franco Parisi, excandidato presidencial del PDG, demandó a su expareja para rebajar la pensión de alimentos de sus hijos. En concreto, pide fijar un monto de 9 UTM (cerca de $500 mil) mensuales, ya que su sueldo no le permite pagar lo previamente acordado. Según el ingeniero comercial, la madre de los niños tiene "una situación económica excelente", por lo que podría "contribuir de mucho mejor manera" a la manutención.

El excandidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, demandó a su expareja para rebajar el monto acordado por la pensión de alimentos de sus hijos.

De acuerdo a La Tercera, el ingeniero comercial pidió fijar un pago de 9 UTM mensuales (cerca de $500 mil), en desmedro de los $2 millones que habían sido impuestos en 2011.

“Mis actuales ingresos no me permiten cubrir las prestaciones a las que me obligué”, señaló en un documento presentado el 3 de marzo pasado, según recoge el medio.

El líder del PDG sostuvo que en 2016 se acordó pagar sólo la colegiatura de sus hijos, pero éste sigue siendo un monto que “en la actualidad tampoco tengo los medios para cubrir”.

Asimismo, asegura que sus ingresos mensuales se ubican en torno a los 2.500 dólares (cerca de $2 millones), por lo que “no tengo ninguna posibilidad de pagar el monto de pensión, siendo imposible de solventar con mis ingresos actuales”.

Por último, Parisi afirma que su expareja tiene “una situación económica excelente”, lo que le permite tener “ingresos millonarios” y “contribuir de mucho mejor manera” a la manutención de sus hijos.

Parisi: millonaria deuda por pensión de alimentos

El 19 de septiembre, dos meses antes de las elecciones presidenciales, un reportaje de Canal 13 reveló que Franco Parisi tenía una deuda que superaba los $200 millones por la pensión de alimentos de sus hijos.

Esta situación derivó en un orden de arraigo en su contra. Según comentó su abogado, Mauricio Pavez Galaz, esta acción fue decretada en agosto de 2020.

Tres meses más tarde, BioBioChile dio a conocer que el Tercer Tribunal de Familia de Santiago resolvió rebajar el monto adeudado a $122 millones.

Si bien Parisi señaló que viajaría a Chile para estar presente en los comicios de noviembre, finalmente nunca pisó suelo nacional.