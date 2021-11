El candidato presidencial Gabriel Boric (con 39%), comienza la segunda vuelta con 6 puntos de ventaja sobre José Antonio Kast (33%). El 28% de los consultados no sabe, no responde o no votaría en el balotaje del próximo 19 de diciembre, según la última entrega de la Encuesta Plaza Pública de Cadem.

Una proyección actual de segunda vuelta le da 54% al candidato del Frente Amplio vs 46% que alcanzaría el candidato del Partido Republicano.

En otra línea, 38% de los que votaron por Franco Parisi en primera vuelta lo harían ahora por Boric, 23% se inclinará por Kast y 39% está indeciso. En el caso de los que votaron por Sebastián Sichel, 16% apoyaría ahora a Boric, 53% a Kast y 31% está indeciso.