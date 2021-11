El abogado de Karina Oliva, Juan Carlos Manríquez, defendió a la ex candidata a senadora y cuestionó el allanamiento a la sede de Comunes, porque se fundamentó en una factura que nunca existió y que nunca fue rendida al Servel.

El abogado Juan Carlos Manríquez asumió la jornada de este jueves la defensa de la ex candidata a senadora y gobernadora, Karina Oliva, criticando el allanamiento a la sede del partido Comunes y acusando que no se realizó cómo ordenó la justicia.

Manríquez comentó que el allanamiento a la sede de Comunes se dio por una factura de $50 millones emitida por parte de Sport Management, empresa que aseguró que nunca prestó servicios a la candidatura de Oliva.

Pero el abogado dijo que la factura nunca existió y que incluso nunca fue rendida al Servel en la primera o segunda vuelta, de la candidatura de Oliva a la gobernación Metropolitana, consignó Emol.

“Se dice que se habría hecho necesario golpear esa puerta, con un equipo de reacción estratégica o táctica como es el Gope, en medio de una elección democrática, basándose en que habría un supuesto proveedor inexistente, incluida en la cuenta electoral, una factura de $50 millones que su proveedor ni reconoce. Eso es extremadamente grave, puesto que al fundar de esa manera la fiscalía su petición de ingreso, no chequeo ni verificó, o bien la fuente en la cual se basó, tampoco revisó que esa factura no existe”, afirmó.

Además, Manríquez aseguró que la orden del juez no fue cumplida por las autoridades, pues más allá de que el allanamiento no fue supervisado por algún fiscal, fue hecha por el Gope y no por el 0S7, como decía el dictamen.

“Desde todo punto de vista era posible obtener la información que se dice habría en esa sede, de otra forma. Llamó la atención que la orden del juez fue expuesta expresamente para cumplirse en 24 horas por el OS7 de Carabineros y no por el GOPE (…) Hay que explicar cómo un grupo de esa especialidad terminó rompiendo las puertas de un partido, donde además se había dicho que tenía que buscar la información en el domicilio de la señora Oliva, además incautar información pertinente”, aseguró.

“No se hizo en el domicilio, se ingresó a un lugar distinto, se obtuvo información diferente y se cumplió con una policía distinta a la que ordenó el juez”, añadió.