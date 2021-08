“Si alguno de ellos está libre de pecado, que tire la primera piedra“. Así respondió Pedro Velásquez ante los cuestionamientos por su candidatura senatorial en la región de Coquimbo por el PRI.

Quien fuera inhabilitado de por vida para ejercer el cargos de alcalde, hizo sus descargos y manifestó que “no tengo ninguna situación que me impida poder ser candidato a Senador de la República“.

El ex diputado, declaró a Radio Bío Bío, que durante los ocho años en que estuvo en la Cámara de Diputados, siempre se mantuvo al servicio del país y que nadie ha podido cuestionar su labor. Por lo que agregó que “no veo y no entiendo el revuelo que se ha generado porque un partido como el PRI me está llevando como candidato“.

Las críticas surgidas desde un sector de la derecha lo tienen tranquilo, ya que según él “yo me he hecho cargo de mis errores, reconociéndolos y subsanándolos” y agregó que “no se me puede estar juzgando toda la vida“.

El ex DC, también también hizo un llamado al sector detractor de Chile Podemos Más, en especial a los diputados de RN, a quienes pidió que “primero conversen con su directiva y no hagan declaraciones al boleo“.

Vásquez fue alcalde en la comuna de Coquimbo por cuatro periodos consecutivos, desde 1992 hasta el 2006. Sin embargo, luego de su salida, fue condenado por hechos de corrupción con prohibición de por vida para ejercer el cargo de jefe comunal.

La sentencia consistió en una condena de 300 días de pena remitida, el pago de multa al fisco equivalente al 10% del perjuicio causado (cerca de $15 millones), el pago de las costas del juicio y la cancelación de $165 millones en favor del Municipio de Coquimbo como indemnización por el delito de fraude.

A pesar del castigo, Velásquez no quiso alejarse de la política. Renunció a la Democracia Cristiana y fue elegido por dos periodos para representar a la región de Coquimbo como Diputado, cargo que tuvo hasta 2018. En su primera etapa lo hizo como independiente y la segunda, como miembro de la Federación Regionalista Verde Social (FREVS).

Ahora espera triunfar en las elecciones de noviembre y convertirse en Senador para “aportar al país, respetar y que se respete la institucionalidad“, afirmó.