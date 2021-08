El candidato presidencial del PRO, Marco Enríquez-Ominami, lamentó que su rival de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, rechazara su llamado para que junto a la postulante de la DC, Yasna Provoste, presentaran un programa común para los comicios de noviembre.

“Creo que un programa único, sería un paso. Lamento la respuesta del diputado, así como creo que la senadora, pierde una oportunidad también de construir un puente de unidad, al rechazar nuestra propuesta de apoyos mutuos”, indicó ME-O, cuyo partido rompió con la ex Concertación, tras proclamar su candidatura presidencial.

“Creo que un programa nacional de emergencia es necesario en materia de empleo, de vacunas y de protección social”, añadió.

Cabe consignar que Boric rechazó la propuesta de ME-O, asegurando que él y su pacto político -Apruebo Dignidad- ya cuentan con un programa propio y que seguirán trabajando para actualizarlo de cara a las elecciones de noviembre.

“Tenemos un programa que fue refrendado por 1,7 millones de personas, en una primaria que tuvo una amplia convocatoria, y que vamos a seguir trabajando durante todo lo que resta de aquí a noviembre, para complementarlo, mejorar, conversarlo con el pueblo de Chile”, respondió Boric a la propuesta de Enríquez-Ominami.

“A mí no me interesa tener conversaciones en particular con una u otra persona, sino conversar con el pueblo de Chile”, agregó.

Por su parte, Provoste no se ha referido a la propuesta de ME-O, aunque el último fin de semana tuvieron un duro intercambio de palabras, luego que la nueva candidatura presidencial de Enríquez, significara la salida del PRO de Nuevo Pacto Social.