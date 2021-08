El fiscal nacional, Jorge Abbott, reveló este jueves que se reunió con el senador de la DC, Jorge Pizarro, previo a que fuera nombrado como jefe del Ministerio Público, y cuando el legislador y algunos familiares eran investigados en el marco del caso SQM.

Abbott fue confirmado como fiscal nacional a finales de 2015, previo a eso tuvo reuniones con los senadores Guido Girardi (PPD), Hernán Larraín (UDI), Andrés Zaldívar (DC) y Patricio Walker (DC), pero este jueves se conoció que también la tuvo con Pizarro.

En un reportaje de Chilevisión Noticias, Abbott reconoció la reunión secreta con Pizarro en su casa, quien fue investigado por recibir aportes irregulares de parte de SQM, al igual que dos de sus hijos.

“Jamás, jamás traté el tema de las investigaciones de las platas políticas, con las personas que yo conversé”, aseguró el jefe del Ministerio Público.

“No comprometí nada para ser fiscal nacional”, añadió.

Cabe recordar que Pizarro no fue llevado a juicio, pues la Corte Suprema rechazó su desafuera, en una decisión que posteriormente fue ratificada por el Tribunal Constitucional.

Por su parte, su hijo Sebastián Pizarro Cristi fue condenado en un procedimiento abreviado -previo acuerdo con Fiscalía- por delitos tributarios en el marco del caso SQM. Mientras que otros hijos del senador, Jorge y Benjamín Pizarro, el Ministerio Público decidió no perseverar, argumentando que el SII no presentó querellas en su contra.

Gestión por Novoa

Abbott también comentó que se reunió con el exsenador y ahora ministro de Justicia, Hernán Larraín, antes de ser designado fiscal nacional, ocasión donde también participó el abogado Mario Zumelzu.



“Cuando iba saliendo de la reunión, me dice ‘oye dile a Sabas Chahuán’ que la UDI o Novoa está disponible a llegar a un juicio abreviado de 3 años. Yo llego a la Fiscalía Nacional y le dijo a Sabas, el recado de Mario Zumelzu”, comentó Abbott.

El exfiscal nacional, Sabas Chahuan, negó que su sucesor le haya dado el mensaje y que si lo hizo “él no le dio importancia”.



Tras estas reuniones, el Senado ratificó a Abbott como nuevo fiscal nacional, sin votos en contra y sólo con las abstenciones de Iván Moreira y Pizarro.

Respecto a la gran cantidad de casos no perseverados y pocos procesos finalizados, respecto a las investigaciones del financiamiento irregular de la política, Abbott apuntó directamente al director del SII, Fernando Barraza, nombrado también en 2015 y la poca proactividad para querellarse.



“Ha sido el principal obstáculo, ha tenido un criterio arbitrario, para presentar querella, en otros casos, para ni siquiera presentar denuncias“, aseveró Abbott.