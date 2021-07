Tras el intento de agresión y la “funa” a Gabriel Boric en la cárcel Santiago 1, desde el Frente Amplio criticaron al alcalde de Recoleta y ex candidato presidencial, Daniel Jadue, por levantar “información falsa” sobre el apoyo de Boric a la ley de Barricadas.

En medio de las tensiones por la conformación del equipo programático, desde el Partido Comunista guardan silencio por el hecho.

Alondra Arellano se refirió al trasfondo político que existe tras este hecho, donde en el ambiente del FA persiste una sensación de que hay un mal entendimiento de la realidad, de una interpretación mañosa de la situación que ha ocurrido en particular en torno a la posición de Gabriel Boric en el estallido social, en el acuerdo que propició la Convención Constitucional, y en la manera en la que él ha votado en proyectos de ley de barricadas y otras iniciativas.

Es en ese contexto y en conversación con Radio Bío Bío, donde la presidenta de Convergencia Social, reconoce que establece una relación entre las declaraciones que ha vertido Daniel Jadue, respecto de la posición de Boric en estos temas y la agresión de la cual fue víctima durante esta jornada.

En Revolución Democrática también fueron críticos con el hecho, el diputado Jorge Brito, declaró que “nosotros, a diferencia de la derecha que le preocupan las funas pero tolera la corrupción, no toleramos ni las funas ni la corrupción. No las compartimos, y esperemos que no ocurran”.

Además agregó que desde su postura, “Gabriel está demostrando un compromiso y una valentía gigantesca al momento de asumir el liderazgo con tanto respaldo, pero también con tantas desconfianzas y agresiones, esta no es la primera pero esperemos que sea la última vez que ocurren estos hechos”.

A estas declaraciones y en referencia con el trasfondo político que puede evidenciar estos hechos se suman las palabras de Miguel Crispi, legislador de Revolución Democrática.

Durante la mañana, Radio Bío Bío ha buscado la reacción del PC y su directiva o la bancada representativa, pero señalaron que de momento no se van a referir a la situación.