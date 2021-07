Internos del Penal de Punta Peuco mediante una carta firmada por 22 de ellos, realizan una petición de igualdad ante la ley para -en sus palabras- los prisioneros políticos militares.

El documento se presentará en la Comisión de Legislación, Constitución y Justicia del Senado que está tramitando la ley de amnistía para los presos de la revuelta, al Ministerio de Justica y al Presidente Sebastián Piñera.

“Los Prisioneros Políticos Militares de las distintas ramas de las FF.AA y de Orden incluyendo a empleados civiles y soldados conscriptos, que actualmente cumplen condena en los ya conocidos recintos penales Punta Peuco, Colina 1 y Centro de Detención Femenino, viven al día de hoy una grave situación de abandono e injusta estigmatización“, comienza el documento que se extiende en casi tres páginas.

Según lo planteado por los reclusos en su mayoría juzgados por violaciones a los DD.HH durante el golpe de Estado de 1973, y la dictadura comandada por la Junta Militar, expone que las clases políticas son las reales responsables de los delitos cometidos por ellos.

Esto, argumentando que las diferencias de ideologías entre ellos son las que llevaron a estallar una crisis que tuvo que resolver las Fuerzas Armadas y de orden, mediante el uso de la fuerza, en donde la mayoría de los soldados sólo cumplían ordenes.

“Pareciera que a nadie le importa ni le interesa colocar en contexto la verdad de lo que sucedió entre los años 1970 y 1973, incluso la mayoría de aquellos principales actores de esa época, han callado, otro se han dado una voltereta y reniegan de su pasado a conveniencia y el resto justifica su accionar tergiversando la verdad. Es vergonzosa la indiferencia de la mayoría de la clase política que creó las condiciones de división y odio en nuestro país y que después prácticamente obligó a las Fuerzas Armadas y policiales, para que por la fuerza, colocara fin a sus diferencias políticas e ideológicas”, expone el comunicado.

A esto agrega que muchos de estos personajes, salvaron su patrimonio y en la actualidad gozan de buena salud y status económico gracias a la intervención de las FF.AA. y de orden. “Y para colmo, hoy para obtener un puñado de votos, se han sumado a la campaña de desprestigio propiciada por el comunismo, hablando de las “nefastas“ violaciones a los derechos humanos, pero se han olvidados de las verdaderas víctimas de la circunstancias, que les tocó vivir en una época difícil y convulsionada y cuyos únicos responsables, son la clase política, por no saber corregir el rumbo que estaba llevando el país durante 1970-1973″.

Además señalan que las condiciones en las que se encuentran no son las apropiadas argumentando que “actualmente, después de haber pasado ya casi 50 años, los ex militares aún están enfrentando procesos y condenas que a pesar de no existir en Chile la pena de muerte, hoy están condenados a ella, sin considerar que están en esta situación, sólo por cumplir órdenes, como es sabido y se ha señalado públicamente en varias oportunidades”.

Uno de los temas que resaltan justamente tiene que ver con la edad y las malas condiciones que presentan algunos internos según señalan en el documento.

“Tampoco se considera que esta población penal (Prisioneros Políticos Militares) sufre enormes problemas de vulnerabilidad por su condición de edad, que conlleva a serios problemas de salud mental como demencia senil, alzhéimer, problemas físicos, sobre todo los que superan los 80 años de edad, teniendo en el CCP Punta Peuco un promedio de edad de 78 años aproximadamente”, argumentan.

Finalmente y precisando que según estudios en caso de haber un beneficio de libertad ningún interno tendría reincidencias o representarían un peligro para la sociedad, los internos de Punta Peuco se declararon “auténticos prisioneros políticos militares del Estado de Chile”, solicitando ser parte de las iniciativas de indultos a los prisioneros del estallido social.

Revisa el comunicado completo aquí: