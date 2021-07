Un grupo de autoridades y dirigentes políticos de centroizquierda firmaron una carta para que Marco Enríquez-Ominami pueda recuperar sus derechos políticos, y así pueda ser candidato y votar para las elecciones de noviembre.

La carta es firmada principalmente por dirigentes de Unidad Constituyente o de la ex Concertación, además de algunos integrantes del Partido Comunista u otros sectores de oposición, incluyendo senadores, diputados, alcaldes, gobernadores regionales, entre otros.

En la misiva, los firmantes señalan que ME-O se ha visto afectado por la lentitud de la Fiscalía y que no se ha podido defender de las acusaciones en su contra, pues los candidatos presidenciales no se encargan de la labor administrativa de las campañas.

“La justicia ha sido demasiado lenta con Marco. Lo acusan desde hace años de delitos que los fiscales no han podido probar y de los que no ha podido defenderse en un juicio justo y frente a jueces imparciales. Como todos los candidatos presidenciales de nuestra historia democrática, Marco no tiene responsabilidad administrativa”, sostiene la carta.

Cabe recordar que el ex candidato presidencial desde hace 2 años que se encuentra con sus derechos políticos suspendidos, no puede votar o ser candidato, por el denominado caso SQM, tras ser formalizado por presuntamente haber facilitado la emisión de 36 facturas ideológicamente falsas a SQM Salar, además de otras dos a Soquimich, por un monto que se acerca a los $420 millones, según antecedentes de la Fiscalía.

Además, el grupo de dirigentes también argumentan que la Convención Interamericana de Derechos Humanos, sostiene que “ningún imputado en un proceso penal puede ser privado, restringido o perturbado en el ejercicio de un derecho que la Constitución Política de la República le asegura, sin una aprobación judicial previa”.

“Esta carta es una forma de expresar, a través de la figura de Marco, nuestro respaldo a todos y todas aquellos a quienes los Estados han perseguido por el sólo hecho de pensar distinto y de atreverse a mover los límites”, añaden.

Por último, destacar que entre los firmantes se encuentran los senadores Alejandro Guillier, José Miguel Insulza, Alejandro Navarro, Jaime Quintana, Adriana Muñoz, Loreto Carvajal, Guido Girardi, Juan Pablo Letelier, Francisco Huenchumilla y Rabindranath Quinteros.

Además de diputados como Karim Bianchi, Maya Fernández, Gabriel Silber, Raúl Leiva, Fidel Espinoza, Pedro Velásquez, Rodrigo González, Juan Luis Castro, René Alinco, Karol Cariola, Iván Flores y Marcela Hernando.

1. Alejandro Guillier, Senador PRO

2. José Miguel Insulza, Senador PS

3. Alejandro Navarro, Senador PRO

4. Jaime Quintana, Senador PPD

5. Adriana Muñoz, Senadora PPD

6. Loreto Carvajal, Senadora PPD

7. Guido Girardi, Senador PPD

8. Juan Pablo Letelier, Senador PS

9. Francisco Huenchumilla, Senador PDC

10. Rabindranath Quinteros, Senador PS

11. Ricardo Díaz, Gobernador Región de Antofagasta

12. Jorge Díaz, Gobernador Región de Arica y Parinacota

13. Patricio Vallespín, Gobernador Región de Los Lagos

14. Pablo Silva, Gobernador Región Libertador General Bernardo O´Higgins

15. Jorge Flies, Gobernador Región Magallanes y de la Antártica Chilena

16. Karim Bianchi, Diputado Independiente

17. Gabriel Silber, Diputado PDC

18. Maya Fernández, Diputada PS

19. Raúl Leiva, Diputado PS

20. Fidel Espinoza, Diputado PS

21. Pedro Velásquez, Diputado Independiente

22. Rodrigo González, Diputado PPD

23. Juan Luis Castro, Diputado PS

24. René Alinco, Diputado Independiente

25. Karol Cariola, Diputada PC

26. Iván Flores, Diputado PDC

27. Marcela Hernando, Diputada PR

28. Claudia Pizarro, Alcaldesa de La Pintana

29. Nibaldo Meza, Alcalde de Peñaflor

30. Valentín Vidal, Alcalde de Ercilla

31. Juan Pablo Flores, Alcalde de Las Cabras

32. Maximiliano Ríos, Alcalde de Lo Prado

33. Jorge del Pozo, Alcalde de Chillán Viejo

34. Javier Muñoz, Alcalde Curicó

35. Guillermo Yeber, Alcalde de Bulnes

36. Camilo Lagos, Presidente Partido Progresista de Chile

37. Ignacia Gómez, Presidenta Partido Ciudadanos

38. Bessy Gallardo, Constituyente

39. David Morales, Secretario General Democracia Cristiana

40. Sebastián Vergara, Secretario General Partido Por la Democracia

41. Marcelo Cardenas, Secretario General Partido Progresista

42. Cecilia Valdés, Vicepresidenta de la DC

43. Alberto Robles, Vicepresidente PR

45. Helia Molina, ex Ministra de Salud

46. Osvaldo Andrade, Ex Ministro del Trabajo y Previsión Social y Ex Diputado PS.

47. Andrea Condemarín, Vicepresidenta Nacional PRO

48. Ricardo Godoy, Vicepresidente Nacional PRO

49. Pedro Abarca, Vicepresidente Nacional PRO

50. Luis Jara, Vicepresidente Nacional PRO

51. Víctor Osorio, Ex Ministro de Bienes Nacionales y Vicepresidente Nacional PRO

52. Rodrigo Pinto, Presidente Nacional JPRO

53. Verónica Cifuentes, Vicepresidenta Nacional PRO

54. Braulio Meza, Vicepresidente Nacional PRO

55. Belén Calcagno, Vicepresidenta Nacional PRO

56. Barbara Fuentes, Administradora Pública

57. Eduardo Jara, Gestor Municipal, PS.

58. Camila Avilés, Vicepresidenta Democracia Cristiana y Concejala Renca

59. Marcela Labraña, Consejera Nacional PDC

60. Claudio Venegas, Fundador Movimental y Director Revista Cáñamo.

61. Jaime Coloma, Comunicador

62. Rodrigo Sepúlveda, ex Seremi Vivienda Maule

63. Felipe Letelier, ex Diputado

64. Francisco Varela, Comité político PPD

65. Tamara Muñoz, Vicepresidenta Nacional de la CUT

66. Mónica Vargas, Presidenta Federación de Colegios Profesionales de Chile

67. Angelique Araya, ex Seremi Bienes Nacionales Antofagasta

68. Alfredo Bañados Lagos, Ex director de Gendarmería

69. Ernesto Garratt, Escritor y periodista

70. Vicente Marinkovic, ex SEREMI de Energía Maule

71. Mónica Sánchez, ex candidata alcaldesa Pudahuel

72. Jonatan Díaz Herrera, ex Secretario General Partido Progresista

73. Leonardo Cubillos, Dirigente Partido Radical

74. Osvaldo Soto, Dirigente Partido Radical

75. Juan Carlos Paillalef, Dirigente Partido Radical

76. Roberto León, ex Diputado DC

77. Carola Naranjo, Antropóloga

78. Pablo Velozo, ex Secretario General del Partido Socialista

79. Fidel Contreras, Concejal de San Ramón

80. Fernando San Martín, Concejal de Peñaflor

81. Fernando González, Concejal Talagante

82. Roberto Pino, Concejal Talcahuano

83. Ramón Chávez, Concejal Calbuco

84. Juan Carlos Torres, Presidente PR Atacama

85. Gladys Paola Cortes, Dirigente Nacional PR.

86. Claudio Nash, Presidente Fundación Diálogo Jurisprudencial

87. Lorena Veloso, Concejala de Hualqui

88. Eduardo Pasten, Presidente Regional PS Valparaíso

89. Gina Hidalgo, Presidenta Regional PS Ñuble

90. Eugenio Tuma, Ex Senador

91. Alvaro Marifil, Ex Director CONADI

92. Gustavo Becerra, Actor y dirigente sindical

93. Jaime Silva, PYME

94. Andrea Olmos, Administrador Municipal Pedro Aguirre Cerda

95. Ana María Gazmuri, Presidenta Fundación Daya

96. Patricia Cárcamo, Dirigenta PPD

97. Daniela Contreras, Jefa de Gabinete Diputado Pedro Velásquez

98. Alexis Yañez, Empresario

99. Julián Goñi, Ex Gobernador de Osorno

100. Erasmo Valenzuela, ex Alcalde de Calera de Tango

101. Ramón Ibarra, Director Educacional

102. Sergio Echeverría, ex Alcalde de San Joaquín

103. Mónica Marín, Abogada de Atacama

104. José Donoso, Historiador

105. Ramón Farías, Actor

106. Jorge Orellana, municipio de Tal Tal

107. Francisca Fernández, gestora en Turismo

108. Eduardo Prieto, Dirigente PPD de Iquique

109. Román Pávez, ex Alcalde de Vichuquén

110. Roberto Delpin, funcionario Municipal

111. Claudio Vázquez, encargado Internacional PPD

112. Ramona Reyes, Constituyente

113. Miguel Peña, Contador

114. Marcos Salgado, Dirigente Colina

115. Carlos Díaz, Funcionario Municipal de Sagrada Familia

116. Benito Coloma, arquitecto

117. Víctor Hugo Robles, periodista y activista LGBTIQ+

118. Cristian Campos, ex Diputado

119. Daniel Ibáñez, Presidente de la Fundación Participa

120. Juan Morano, ex diputado PDC

121. Karen Espíndola, Activista feminista y escritora

122. Rodrigo Chandia, Presidente Fundación Chile Diverso

123. Esteban Silva, Coordinador Movimiento del Socialismo Allendista de Chile

124. Nolberto Díaz Sánchez Pdte Fes Nac de Trabajadores del Petroleo/Consejero Nacional CUT

125. René Tabilo, ex militante PS

126. Igor Cantillana, Actor y Director Dramaturgo

127. Sebastián Duarte, Presidente Fundación Comprometidos

128. Daniela Ortega, economista e ingeniero comercial

129. Rodrigo Velásquez, Periodista

130. Dagoberto Hernández, Director de la Agrupación Nacional de Abogados Laboralistas

131. Marcos Rodríguez, Administrador publica y ex dirigente deportivo nacional

132. Iván Gutierrez Lozano, Fundador y editor general del diario electrónico Crónica Digital

133. Inés Catalán, presidenta de la Unión Comunal de Allegados de Pudahuel

134. Freddy Campusano Cerda, Ingeniero y dirigente ciudadano de Maipú

135. Claudio Lara, ex Seremi de Bienes Nacionales de la Región de Los Ríos

136. Óscar Vega, ex Gobernador de Talca

137. Enrique Torres, Periodista y fundador de la revista sobre migración “Malecón”

138. Alex Carvajal, Biólogo

139. Guillermo Cortés, Historiador

140. Luis Mundaca Segovia Coordinador Nacional Unión Progresista de Sindicatos y Asociaciones de Trabajadores (UPROSAT)

141. Camila Díaz, Cientista Política

142. Carlos Salazar, Gestor Cultural

143. Mauricio Llaitul, Presidente de la Agrupación Mapuche Tripay Antu

144. Alejandra Acevedo, Vocera del Movimiento Apruebo Evangélico

145. Pablo Hidalgo Gómez, Presidente Sindicato Nacional BCI

146. Francisco Parraguez, Abogado

147. Iván Montes Correa. Presidente del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Enap Petrox. Región del Bio Bio.

148. Patricio Medina, economista y presidente de la Corporación Fuerza Joven

149. Luis Delgado, Dirigente sindicato base Conaf Magallanes

150. Claudio Vásquez Rojas, Dirigente Nacional del Sindicato Nacional de trabajadores de la Empresa de Correos de Chile.