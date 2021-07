El director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, se refirió el lunes a las protestas registradas los últimos días en Cuba y criticó a la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet.

En entrevista con radio Pauta, Vivanco indicó que la expresidenta de Chile prácticamente no se ha pronunciado sobre la situación en Cuba desde que asumió su cargo en Cuba, sosteniendo que es un lugar donde se violan los Derechos Humanos de forma sistemática.

“Yo creo que la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, tiene un rol que jugar y he estado chequeando hasta ahora su récord, estoy prácticamente seguro, es posible que pueda cometer algún error, por eso es que no quiero afirmarlo en términos tan tajantes, pero estoy prácticamente seguro que desde que ella asumió ese cargo, nunca se ha pronunciado por la situación de Derechos Humanos en Cuba, lo cual me parece que es un error”, indicó.

“Cuba es un país donde de una manera sistemática se violan los derechos humanos y donde no hay posibilidad que haya ejercicio de las libertades públicas. Allí no hay un estado de derecho, no hay separación de poderes, ahí ni siquiera hay el derecho a huelga (…) Yo no creo haber visto nunca una declaración de ella (Bachelet) expresando mínimamente preocupación y creo que las circunstancias actuales lo justifican con creces”, añadió.

Sobre el apoyo del Partido Comunista de Chile al gobierno de Miguel Díaz-Canel en Cuba, Vivanco dijo que no le sorprendía, pues incluso en su momento entregó respaldo a Corea del Norte, a la que calificó como “la peor” dictadura.

“A mí no me sorprende, esto es consistente con las posiciones del Partido Comunista. El Partido Comunista es un partido que históricamente manda flores y hace homenajes a la dictadura de Corea del Norte. La verdad es que la diferencia entre la dictadura de Corea del Norte y Cuba es enorme. Cuba no es Corea del Norte y, sin embargo, el Partido Comunista chileno se jacta de tener relaciones estrechas con una dictadura que es, probablemente, lo peor que ha conocido el planeta en lo que va de este siglo e incluso del siglo anterior”, sostuvo.