La bancada del Partido Comunista evalúa una acusación constitucional contra el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa, o el Presidente de la República, Sebastián Piñera.

Los diputados Daniel Núñez y Camila Vallejos (PC) señalaron que fue una “vergüenza” lo que ocurrió ayer en medio de la primera sesión de la Convención Constitucional, que no pudo trabajar porque no estaban dadas las condiciones logísticas y técnicas.

Por otra parte, afirmaron que es impresentable el actuar del Gobierno en relación a este proceso. “El primer día con los hechos de represión, que terminaron dañando incluso a familiares de los convencionales, y el segundo día con la incapacidad de tener las condiciones sanitarias y técnicas”, sostuvo la Vallejos.

Además, indicaron que se encuentran en proceso de evaluación de una acusación constitucional. “Lo que ha ocurrido acá es una acción totalmente premeditada del Gobierno (…) En esto que ocurrió ayer y lo que ocurrió el día domingo está involucrado Piñera, él es el responsable político de haber boqueado y boicoteado tanto la inauguración como la primera sesión de la Convención”, dijo el diputado Daniel Núñez.

“Lo que corresponde es presentar una acusación constitucional contra Sebastián Piñera. Alguien me puede decir que no es viable políticamente, pero vamos a recabar las opiniones que haya y vamos a terminar con lo que sea más viable”, agregó.

En la misma línea, aseveró que “si no renuncia el ministro Ossa, como seguramente va a ocurrir que no se va a dar por enterado, obviamente la opción que nos queda es una acusación constitucional contra Ossa”.

Por su parte, el diputado Iván Flores expresó que “esto es la crónica de una muerte anunciada”, ya que el Gobierno no habría estudiado de buena forma la instalación de la Convención Constitucional durante los últimos meses.

“Aquí tienen que haber respuestas claras, porque no puede ser que los convencionales no puedan sesionar (…) El nivel de improvisación que hoy tiene la instalación a mí, por lejos, ya no me sorprende, me indigna”, dijo.

Finalmente, manifestó que se encuentra disponible para una posible acusación constitucional contra el ministro Ossa o el presidente Piñera, ya que “alguien tiene que asumir la responsabilidad política”.