El ministro de Salud, Enrique Paris, reaccionó molesto durante el reporte sobre la situación de la pandemia de covid-19 en el país, donde se informó que se registraron más de 8.000 casos nuevos de coronavirus en las últimas 24 horas.

Paris se molestó por las preguntas de los periodistas, donde le consultaban por las críticas de expertos y asociaciones gremiales, sobre la decisión de implementar el pase de movilidad, pese al alto número de contagios.

Pero el secretario de Estado tuvo se descargo, cuando fue consultado sobre la responsabilidad de las autoridades en el aumento de contagios en los últimos días, indicando que no es culpa de ellos.



“No es culpa de las autoridades que el virus circule, no es que culpa de las autoridades que haya aparecido un virus nuevo en el mundo, no es culpa del Gobierno que el virus esté circulando o usted piensa que nosotros lanzamos el virus y el virus circula porque el gobierno quiere que aumenten los casos”, sostuvo.

“Es una pandemia mundial, yo mostré ayer en la Cámara de Diputados (…) como países vecinos de Chile han aumentado 10 veces más el número de casos”, añadió.

En la misma línea, indicó que otros países de la región tienen mayores niveles de contagios y mortalidad, o cifras similares, pero que recién estaban comenzando el proceso de vacunación, sin siquiera superar el 10% de la población inoculada, en cambio en Chile más de 7 millones ya han recibido la segunda dosis, argumento que usó para defender el pase de movilidad.

“¿Por qué no le vamos a poder dar una cierta libertad a la gente para que salga? ¿O ustedes están en contra de la libertad, están a favor de que la gente siga encerradas en sus casas y que los abuelitos o adultos mayores no puedan salir a caminar y que los niños no puedan salir a jugar, o que los deportistas no puedan salir a trotar?”, dijo molesto.

En cuanto a las cifras concretas, el balance del Minsal reportó 8.117 casos nuevos de covid-19, llegando a 40.510 pacientes en etapa activa y agregando 185 nuevas muertes a la lista de defunciones en medio de la pandemia. Por ello, el total de decesos vinculados al nuevo coronavirus alcanzó los 28.809.