El senador del Partido Socialista (PS), José Miguel Insulza, declaró este viernes que cometieron un error al proclamar como candidata presidencial a Paula Narváez, en momentos en que tenía un bajo nivel de conocimiento en la ciudadanía.

En entrevista con radio Pauta, el histórico del PS comentó que los candidatos de Unidad Constituyente o la ex Concertación, no están “bien” en las encuestas y que hubo un error en la proclamación de Narváez.

“A mi juicio, se cometió un error. Se cometió un error. No diré quién lo cometió, desde luego no fue el presidente del partido (Álvaro Elizalde), quien conmigo vio claramente este problema que primero era hacer conocer a Paula Narváez y después proclamarla”, indicó.

“Ella ha tenido que hacer el período que los candidatos se dan a conocer, lo ha tenido que hacer ya ungida oficialmente como candidata presidencial del Partido Socialista. Y, por lo tanto, eso ya es un factor que creo la ha colocado por detrás. Pero no cabe duda de que el grupo, que la situación de los candidatos de Unidad Constituyente, no está bien, y para eso tendríamos que resolver rápidamente la forma de llegar a un candidato único”, añadió.

Pese a su visión negativa respecto al panorama presidencial para la centro izquierda, Insulza dijo no apoyar la idea de levantar otras candidaturas, considerando que en los últimos días se ha levantado la figura de la senadora Yasna Provoste.

“Nunca he creído en las carreras políticas de emergencia. Yo creo que las carreras políticas se hacen sobre la base de una acción persistente a lo largo de los años que lleva a las personas donde están. Si usted me dice que existe un candidato o candidata que puede dar ese ancho, puede ser. Pero candidatos de emergencia, no creo que estemos para candidatos de emergencia”, esgrimió.