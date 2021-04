El ministro del Trabajo, Manuel Melero, se refirió este martes al proyecto de tercer retiro del 10% de los fondos previsionales presentado por el Gobierno, asegurando que si se aprueba de forma rápida, los primeros pagos comenzarían el 14 de mayo.

En entrevista con Radio Universo, Melero indicó que el Ejecutivo busca que el proyecto se apruebe lo antes posible y que si no hay grandes reparos en el proceso legislativo, los primeros pagos comenzarían el 14 de mayo.

“El Gobierno lo único que quiere es que esto se apruebe a la brevedad y si se aprueba pronto, podemos empezar a pagarle a los chilenos el 14 de mayo, así hemos hecho los cálculos. Está el Banco del Estado y las AFP coordinados para comenzar a pagar con prontitud”, comentó.

Además, descartó que el proyecto del Gobierno para un tercer retiro de fondos previsionales, sea un intento de una reforma al sistema de pensiones “camuflado”, como se quejó parte de la oposición.



“Aquí no hay ningún objetivo encubierto de tratar de alterar la discusión de la reforma de las pensiones que el Gobierno también ha impulsado y que en este minuto, de los 6 puntos que se aumentan, tres van a una cuenta individual y tres van a una cuenta colectiva”, indicó.

“Lo que estamos haciendo es que no tenemos hoy día otro mecanismo para devolverle a la gente la plata que está sacando que depositarle en su cuenta de ahorro de la AFP, a través de este aumento de la cotización del 1% que va a venir del empleador y el 1% que va a venir del Estado”, añadió.

Por último, también aseguró que el Gobierno no tiene problemas en caso de que posterior al tercer retiro, se cree un nuevo organismo que administre la cotización adicional y que sea diferente a las AFP.



“El Gobierno va a mantener su política en la reforma previsional de que ningún recurso adicional vaya a las AFP. Pero estamos en una transición hoy día, en que si queremos recuperar y a devolver, no tenemos otro lugar para depositar al cotizante que es en el actual sistema. De manera que nosotros no estamos, como han dicho algunos, tratando de pasar gato por liebre”, cerró.