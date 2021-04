La noche de este martes, el Gobierno confirmó que ya acudió al Tribunal Constitucional (TC) para que el órgano jurisdiccional analice, y eventualmente impugne, el proyecto de tercer retiro del 10% de los fondos de AFP.

No obstante, el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Pedro Araya (IND ex DC), dijo que la movida de La Moneda no frena la tramitación de la propuesta y que de todas formas la instancia sesionará el miércoles para votar las más de 30 indicaciones que se presentaron.

“Independiente que el Presidente de la República haya hecho un requerimiento al TC para que se pronuncie en esta materia, como presidente de la comisión se mantiene la citación para mañana”, dijo el legislador.

“Como consecuencia de lo anterior, la comisión va a votar hasta total despacho el proyecto que permite el retiro del 10% de los fondos previsionales”, añadió.

La presidenta de la corporación, Yasna Provoste (DC), lamentó que el Ejecutivo finalmente haya concurrido al TC y afirmó que este tipo de actuar cierra espacios de liberación política cuando se necesita atender necesidades de la ciudadanía.

Aunque reconoció que es legítimo que la administración Piñera ocupe esta herramienta, la senadora precisó que el Congreso también tiene facultades para presentar iniciativas en materia de reformas constitucionales.

Las indicaciones se recibieron hasta las 18:00 horas de esta jornada y Chile Vamos concretó varias.

Una de ellas busca focalizar este beneficio en personas desempleadas y otra aspira a que este rescate pague impuestos.