Durante la tarde de este martes el ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, confirmó el ingreso del requerimiento de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para bloquear el proyecto que busca permitir un tercer retiro de fondos de pensiones. Al respecto se refirió el pre candidato presidencial por Renovación Nacional, Mario Desbordes.

El exparlamentario y exministro calificó la acción del Ejecutivo como un error: “Yo creo que el Gobierno, mi Gobierno comete un error. Creo que si el Tribunal Constitucional resuelve bloquear este proyecto, el derrotado no va a ser la diputada, el diputado, el candidato o la candidata A, B o C, es la gente de clase media que no está recibiendo las ayudas del Estado o no le están llegando en cantidad suficiente”.

Agregó que los recursos estatales son limitados y valoró el esfuerzo que ha hecho el Gobierno, sin embargo, emplazó al Ejecutivo a reconocer que las ayudas no están llegando a todos, haciendo especial hincapié en las pymes que, según dijo, “están desesperadas”.

“Escuche lo que le dice Achiga, Asociación Chilena de Gastronomía: 30% de los locales cerrados, murieron. ¿Qué va a pasar con ellos?, ¿Cómo vamos a ayudar a miles de personas de clase media que hoy no tienen para pagar los gastos más básicos?”, sostuvo.

Finalmente, el exparlamentario y exministro del Gobierno de Piñera reiteró creer que se comete un error e invitó “al Gobierno a reflexionar, todavía hay tiempo. Que patrocine el proyecto, que arregle el proyecto, que establezca mecanismos para que la gente pueda reponer el dinero en la cuenta de capitalización individual y así no afectar su pensión futura, que es el gran problema, pero no lo bloquee, porque el que va a salir trasquilado, dañado, afectado, no es un político o un partido, es la gente que no tiene otra alternativa”.

Recordemos que el proyecto de tercer retiro ya fue aprobado en primera instancia legislativa por la Cámara de Diputadas y Diputados, siendo ingresado este lunes a la Comisión de Constitución del Senado, y se esperaba que se vote el jueves en la Sala de la Cámara Alta.