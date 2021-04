La senadora Loreto Carvajal (PPD) calificó como “totalmente desconectadas de la realidad” y “lamentables” las declaraciones emitidas el viernes por el presidente Sebastián Piñera sobre el proyecto del tercer retiro aprobado inicialmente por la Cámara de Diputados. Según la parlamentaria, este tipo de declaraciones “están cada vez más alejadas de tranquilizar el clima político y social que se vive”.

“Las declaraciones del presidente Piñera son lamentables, demuestra un desconexión total con la realidad que vive el Chile de hoy. Es difícil creer que haya mala intención, pareciera que la desconexión es de tal de envergadura que sus asesores, que la gente que trabaja no le ha explicado que los beneficios son sumamente focalizados, que no hay una política transversal que permita acceder a estos fondos de manera igualitaria”, señaló Carvajal por medio de un comunicado.

La reacción de la senadora responde a los dichos del Presidente durante la presentación de la Reforma Procesal Civil y la Reforma al Sistema de Nombramiento de Jueces: “la inmensa mayoría de las personas reciben más beneficios, mejores beneficios con el Ingreso Familiar de Emergencia y con el Bono Clase Media que con el tercer retiro, pero además nuestra propuesta no utiliza los ahorros previsionales que les pertenecen a los trabajadores, sino que utiliza recursos fiscales”.

Ante eso, Carvajal añadió que “el Presidente demuestra su total desconexión y, obviamente, decir que estos beneficios llegarán a más personas que el tercer retiro es no entender nada. La realidad de Chile nos golpea a diario. Necesitamos un presidente con razonamiento lógico, pero además con sensatez con lo que se dice y con lo que La Moneda hace mucho tiempo dejó de hacer: ayudar a la gente”.

Respecto al tercer retiro que comenzará a revisarse desde este lunes en la comisión de Constitución del Senado, Loreto Carvajal adelantó que “apoyará la iniciativa” y que espera que el Ejecutivo desista de ir al TC. “Me parece necesario, urgente, evitar que el Presidente acuda al TC y haremos todos los esfuerzos desde el Senado para que esto no ocurra”.

Asimismo, la senadora se mostró confiada con que el proyecto salga pronto del Senado y sea ley de la República en los próximos días.

Carvajal aseguró que los tres proyectos de retiro de fondos de pensiones son una respuesta legislativa “a la tozudez del Ejecutivo frente a las necesidades de la ciudadanía. No es posible que luego de un año de pandemia La Moneda aun no entienda la angustia que viven millones de chilenas y chilenos. Como también no es entendible que la mejor política pública para enfrentar la crisis económica provocada por el Covid sea que los chilenos apelen a sus propios recursos por el actual Gobierno si en su habitual práctica de focalizar beneficios con letra chica”.