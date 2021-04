Durante la tarde de este martes, en medio de la discusión por el tercer retiro de fondo de pensiones en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, el parlamentario Rene Saffirio compartió una interesante anécdota respecto al costo de vida en nuestro país.

“Basta ir a un supermercado para darse cuenta que los bienes de consumo habitual, no están teniendo hoy día el mismo mismo valor que tenían hace 20 o 30 días atrás”, comenzó.

“Ayer fui al supermercado. Y fui a comprar azúcar rubia. Tomé el azúcar del anaquel del supermercado. Me llamó la atención, porque si antes costaba 790 pesos, ahora costaba mil pesos. La eché al carro, me vine a la casa y al desembalarlo además me di cuenta que ya el envase no era lo mismo: no era un kilo lo que había comprado, eran 700 gramos”, relató.

Con esta anécdota Saffirio argumentó que en el país existe un problema de fondo, que “tiene que ver con que la condición económica de la familia chilena, no sólo se ha visto deteriorada por la reducción de sus ingresos, suspensión de sus contratos o despidos. Se ha visto además deteriorada por la actitud del empresariado, que está distribuyendo productos de consumo insustituibles, indispensables en la pandemia, que han elevado los precios de un modo, desde mi punto de vista, escandaloso”.

“Toda esta conjunción de cosas, que incrementa o aumenta la angustia que las familias están viviendo para poder parar la olla, eso es lo que nos tiene que hacer decidir si votamos a favor o en contra de este proyecto. Son los recursos de los propios cotizantes, son sus ahorros”, sentenció el parlamentario.

Tras sus declaraciones, muchos auditores de Radio Bío Bío comenzaron a contar sus experiencias ¿notaste algo similar en tus compras?