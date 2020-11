Polémica ha generado la denuncia que realizó Gino Lorenzini de Felices y Forrados (FyF), respecto de una supuesta triangulación ilegal que involucra a la AFP Habitat, en una acusación en donde apuntó a la familia del presidente Sebastián Piñera.

Luego que el Sernac anunciara una investigación contra FyF por publicidad engañosa, Lorenzini acusó a Habitat de estar invirtiendo los fondos de pensiones en la administradora de fondos de mercado Moneda Asset Management, la que de igual modo invertía en Inmobiliaria La Construcción (ILC), que a su vez es la empresa controladora de Habitat, lo cual está expresamente prohibido por la ley.

La denuncia de Lorenzini

A la denuncia que involucra a Moneda e ILC, se suman operaciones similares que realizarían las empresas Génesis, vinculada a José Piñera, y Volcom AGF, ligada al hijo del mandatario, Sebastián Piñera Morel.

El cuestionamiento, además, es que las empresas en fideicomiso ciego del presidente Piñera -BTG PActual, Credicorp Capital y Moneda Asset- tienen acciones en AFP Habitat.

Sin embargo, la Superintendencia de Pensiones se pronunció sobre esta materia en 2019, según constató la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.

En esa oportunidad, la entidad informó que “se determinó que las inversiones de AFP Habitat S.A. a través de la administradora de inversiones Moneda Asset, se ajustan a la normativa vigente”.

A renglón seguido, destaca que “esta situación fue investigada oportunamente el año pasado, en cumplimiento a las disposiciones y facultades que la legislación le confiere”.

“Tras la investigación y análisis de los antecedentes recabados, la Superintendencia de Pensiones concluyó que su fiscalizado, AFP Habitat, no incurrió en una infracción a la legislación vigente en materia de inversiones”, concluyó.

Cómo funciona el negocio de las AFP

Para entender la denuncia, es necesario explicar cómo funciona el negocio de las Aseguradoras de Fondos de Pensiones.

Según explica el profesor Roberto Saavedra, economista y académico de la Escuela de Negocios de la Universidad Mayor, los trabajadores deben cotizar obligatoriamente el 10% de sus sueldos en las AFP para generar un ahorro que podrá recibir una vez que se jubile.

Dicho ahorro es tomado por las Aseguradoras de Fondos de Pensiones para ser invertidos para poder generar rentabilidad, por lo que cobran una comisión que en promedio ronda un 1,27% en promedio.

El sistema ideado por José Piñera, desde su creación 1981 ha ido sumando más de 800 nuevas regulaciones. Entre ellas, está la creación de las Administradoras Generales de Fondos (AGF), sociedades anónimas cuya principal función es buscar en el mercado la mayor rentabilidad posible de los fondos de las AFP, como es el caso de Moneda Asset Management, que a su vez invierte en ILC, empresa que controla actualmente AFP Habitat de manera conjunta con Prudential Financial Inc., con un 40,3% de la propiedad cada uno.

Estas AGF deben pagar una comisión cuando deciden hacerse de los servicios de un tercero, como en este caso ILC, que también está dedicado a buscar más rentabilidades, que es lo que finalmente mueve todo el sistema.

Lo comprobado

Recordemos que la Superintendencia aseguró en su último comunicado que “se considera como inversión indirecta aquella de carácter significativa que cumpla simultáneamente los siguientes dos requisitos: (i) que resulte superior al 0,5% del valor total de los activos del respectivo vehículo de inversión; y, (ii) que la suma de las inversiones sea superior al 0,1% del valor del fondo de pensiones que administra la AFP”.

Al analizar los datos, la SP concluyó que la inversión que AFP Habitat mantenía en cada uno de los fondos de pensiones que administra, mediante dos fondos de inversión que tenían a ILC como activo subyacente (los fondos Moneda Small CAP Latinoamérica Fondo de Inversión y Pionero Fondo de Inversión), “no superaba el 0,1% de cada uno de los fondos previsionales que gestionaba la administradora, ya que ésta ascendía a sólo entre 0,01% y 0,02% según tipo de fondo de pensiones”.

“Esto es como si yo como AFP voy y a través de un segundo, vuelvo a invertir en mi misma AFP, eso es lo que está cuestionándose. La ley es muy sutil y el mismo Congreso o la Superintendencia tendrán que zanjar cuál es la intención de la ley, porque hay un espíritu de la ley, y ese espíritu tienen que cruzarlo con el comportamiento del mercado”, explicó.

“Si el mercado en un minuto no preveía que esta situación pudiera darse, tiene que ser regulado con algún artículo transitorio que la regule, en el evento que esto se logre demostrar”, detalló.

De todas maneras, el experto asegura que se trata de un sistema muy regulado, que delimita los porcentajes donde se puede invertir en el mercado local o en el extranjero, al igual que si es renta fija o variable.

Sin embargo, tal como reconoce Roberto Saavedra, “cuando hay espacios que no han sido regulados por los segundos o terceros comisionistas, dentro de esta búsqueda de agentes que se encarguen de buscar rentabilidades, ahí podrían haber vacíos en la legislación”.

En ese sentido, el experto consideró que “la ley tiene que ampliarse, no sólo en las intenciones, sino que algunas instrucciones más específicas de la aplicación de la ley, porque en estas áreas la ley siempre va a ir más lenta, porque los mercados son más dinámicos y más todavía en finanzas internacionales”.

“A alguien lo pueden criticar por invertir en las Islas Caimán por ejemplo, sin embargo, si no está normado, no tienen porqué criticarlo, porque finalmente la persona es libre de poder hacerlo, porque no hay una regulación que se lo impida”, ejemplificó.

“Si esa situación ha sido regulada, ahí se puede fiscalizar. Pero para eso los legisladores tienen que dedicarse a legislar con criterio técnico”, concluyó el economista de la Universidad Mayor.

Lo incierto

La polémica está lejos de terminar, especialmente luego que los diputados de oposición, Renato Garín y Cosme Mellado, pidieran una comisión investigadora en la Cámara Baja.

La idea necesita 62 firmas, y según Garín, ya hay varios parlamentarios de oposición que han dado su respaldo.

En paralelo, el diputado de Revolución Democrática (RD), Pablo Vidal Rojas, solicitó una sesión especial de la Cámara para analizar la controversia, para lo cual necesitan 51 firmas.

Mientras se reúnen las firmas, a través de su cuenta en Twitter el diputado Garín invitó a sus pares a unirse a su iniciativa, asegurando que “se debe investigar la inacción de las Superintendencias en vista de que Volcom, de propiedad de Piñera Morel, recibe 94 veces el límite legal para que las AFP inviertan en ese tipo de fondos”.