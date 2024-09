La Policía de Australia ha pedido colaboración internacional para la búsqueda de un hombre que escapó del país tras arrojar café caliente a un bebé de 9 meses que estaba en un parque con su madre y provocarle heridas graves.

“Estamos comprometidos con lograr que esta persona regrese a Australia para ser llevado ante la Justicia”, declaró el lunes en una rueda de prensa el inspector Paul Dalton. Esto, después de que se emitiera una orden de detención contra el sospechoso, un extranjero de 33 años que abandonó Australia a finales de agosto.

El ataque contra el bebé, que sufrió quemaduras graves en su rostro y extremidades, ocurrió el 27 de agosto en un parque de la ciudad de Brisbane (en el estado de Queensland), cuando el sospechoso, cuyo nombre y nacionalidad no se reveló a los medios, lanzó café caliente contra el menor, según explicó la Policía.

Las autoridades entonces publicaron un vídeo del sospechoso en plena huida a pie y solicitaron ayuda pública para identificar al asaltante.

Police have released CCTV of a man who may be able to assist police with their enquiries into the serious assault of an infant at a park in Stones Corner yesterday. 🔗https://t.co/LdUDvYR1Sw pic.twitter.com/fjSXb4VMb6

— Queensland Police (@QldPolice) August 28, 2024