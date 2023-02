La Policía de Canadá anunció este miércoles que al menos dos niños murieron y otros seis resultaron heridos después de que un autobús se empotró contra una guardería en la localidad canadiense de Laval, en las cercanías de Montreal.

La Policía dijo que el conductor del autobús, un hombre de 51 años que no fue identificado, fue arrestado y acusado de homicidio.

El autobús era un vehículo de transporte municipal y no escolar como se dijo en un primer momento. Todas las víctimas estaban en la guardería en el momento del incidente.

Las autoridades no indicaron las causas del incidente pero el alcalde de Laval, Stéphane Boyer, declaró que se está investigando la teoría de que el vehículo se estrelló contra la guardería “de forma intencionada”.

El conductor llevaba 10 años trabajando para la empresa municipal de transporte, Société de transport de Laval (STL).

Drone video shows extent of damage after bus crashes into daycare, leaving 2 children dead- 6 others injured – in Laval, Quebec. The driver has been charged.

