Guerra Rusia-Ucrania: al menos 25 personas murieron tras ataque de misil ruso en Dnipro

Ucrania informó este domingo que al menos 25 personas murieron después de que un misil ruso impactara contra un bloque de apartamentos en la ciudad de Dnipro, situada a unos kilómetros en el norte de Zaporiyia.

Además, más de 70 personas resultaron heridas. Este domingo, las autoridades estaban sacando a las personas de entre los escombros e informaron que decenas de personas seguían desaparecidas.

“Las operaciones de rescate continúan. Se desconoce la suerte de más de 40 personas”, declaró el gobernador regional, Valentyn Reznichenko.

Sin embargo, las posibilidades de sacar más supervivientes de entre los escombros son “mínimas”, según declaró el alcalde de la ciudad.

El ataque se produjo mientras en paralelo varias regiones de Ucrania, incluyendo la capital Kiev, fueron nuevamente el objetivo de una oleada masiva de misiles rusos que provocaron cortes eléctricos en todo el país. Fue la mayor operación de ataques de Rusia en dos semanas.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, reaccionó ante la tragedia ocasionada por la caída del misil en Dnipro.

“¡Eterno recuerdo a todos los que les arrebató el terror! El mundo debe detener el mal. La remoción de escombros continúa en Dnipro. Todos los servicios funcionan. Luchamos por cada persona, por cada vida. Encontraremos a todos los implicados en el terror. Cada uno asumirá su responsabilidad”, tuiteó.

Eternal memory to all whose lives were taken by 🇷🇺 terror! The world must stop evil. Debris clearance in Dnipro continues. All services are working. We're fighting for every person, every life. We'll find everyone involved in terror. Everyone will bear responsibility. Utmost. pic.twitter.com/zG4rIF8nzC

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 14, 2023