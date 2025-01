El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, advirtió este sábado al movimiento islamista Hamás que no procederá con el plan para aplicar el alto al fuego en Gaza hasta que no reciba de la organización palestina una lista concreta con los nombres de los rehenes israelíes que debe liberar como parte del pacto.

“No podremos avanzar con el acuerdo hasta que recibamos la lista de rehenes que serán liberados, como se acordó. Israel no tolerará violaciones del acuerdo. Hamás es el único responsable”, aseguró el primer ministro en una declaración publicada por su oficina en su cuenta de la red social X.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

"We will be unable to move forward with the framework until we receive the list of the hostages who will be released, as was agreed. Israel will not tolerate violations of the agreement. Hamas is solely responsible."

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) January 18, 2025