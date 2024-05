Israel anunció este martes la revocación de su decisión de cortar la señal en directo desde Gaza de la agencia de noticias estadounidense Associated Press (AP) y anunció la devolución de los equipos confiscados.

Las autoridades israelíes acusaban a AP de haber violado la nueva ley de prensa por proveer imágenes a la cadena catarí Al Jazeera, cuya retransmisión está censurada en Israel desde el 5 de mayo. El anuncio de revocación se produce después de que la Casa Blanca le pidiera restablecer la señal.

“Ordené ahora anular la decisión y devolver el equipo a la agencia AP”, declaró el ministro israelí de Comunicaciones, Shlomo Karhi, añadiendo que el ministerio de Defensa “desea examinar el asunto de la retransmisión (…) en relación con el riesgo” para las tropas israelíes que operan en el territorio palestino.

Israel tomó esta decisión luego del reclamo del gobierno de Estados Unidos, país del que proviene Associated Press.

La Casa Blanca consideró “preocupante” el corte de transmisión en vivo de AP desde Gaza. “Obviamente, esto es preocupante y queremos enterarnos de lo que pasó”, dijo la portavoz de la presidencia, Karine Jean-Pierre.

En sintonía con dicha declaración, la ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF) catalogó como una “censura escandalosa” la incautación de los equipos y el corte de la transmisión en directo, en un mensaje publicado en la red social X.

After banning @AlJazeera, #Israel goes after @AP. RSF denounces the seizure of a news agency's camera and the shut down of a live feed showing a view of #Gaza, on the pretext that these images are supplied to @AlJazeera, among other media.

This is outrageous censorship.

— RSF (@RSF_inter) May 21, 2024