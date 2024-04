Tras reunirse con su equipo de Seguridad Nacional, el presidente estadounidense, Joe Biden, destacó que el compromiso de Estados Unidos con Israel frente a Irán es “férreo”.

El mensaje del mandatario fue enviado a través de un cuenta de X, acompañado con una foto del encuentro en la sala de crisis de la Casa Blanca, conocida como “Situation Room”.

En la instancia, Biden estuvo acompañado del secretario de Estado, Antony Blinken, y del de Defensa, Lloyd Austin, entre otros.

I just met with my national security team for an update on Iran’s attacks against Israel. Our commitment to Israel’s security against threats from Iran and its proxies is ironclad. pic.twitter.com/kbywnsvmAx

— President Biden (@POTUS) April 13, 2024