El ministro israelí de Patrimonio, el ultraderechista Amichai Eliyahu, ha asegurado que el lanzamiento de una bomba atómica contra la Franja de Gaza podría ser una de las opciones en la guerra que enfrenta a Israel con el grupo islamista Hamás desde el pasado 7 de octubre, informó hoy el diario The Times of Israel.

Según el medio, el ministro del partido Poder Judío, el más ultraderechista del Gobierno, preguntado en el programa de radio Radio Kol Berama sobre si se debería lanzar una bomba atómica en el enclave palestino contestó: “Esa es una de las posibilidades”.

Las declaraciones de Eliyahu, conocido por sus posturas ultras, como su propuesta de anexionar a Israel el territorio ocupado de Cisjordania, han obligado al primer ministro Benjamin Netanyahu a desautorizarlo inmediatamente.

“Las palabras de Amichai Eliyahu están alejadas de la realidad”, dijo Netanyahu, citado por el mismo medio.

Horas después, el ministro Eliyahu fue suspendido este domingo de las reuniones gubernamentales “hasta nuevo aviso”, según anunció la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu.

El primer ministro israelí insistió en que el Ejército está actuando “de acuerdo con los más altos estándares del derecho internacional para evitar daños a personas no involucradas” y agregó que continuará haciéndolo hasta ” lograr la victoria”.

Con todo, tras la protesta por sus comentarios, Eliyahu dijo más tarde en una publicación en X, anteriormente Twitter, que su declaración sobre la bomba atómica era “metafórica”.

It is clear to all sensible people that the statement about the atom is metaphorical. However, a strong and disproportionate response to terrorism is definitely required, which will clarify to the Nazis and their supporters that terrorism is not worthwhile. This is the only…

