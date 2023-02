En un parque infantil, Emre, con el rostro tenso, llama a sus dos hijos para que se vayan a la cama. Está preocupado. Siempre es al anochecer cuando se despiertan sus traumas.

“La noche del terremoto fueron ellos los que me despertaron gritando de miedo antes de que las paredes de nuestro edificio cayeran sobre nosotros”, cuenta.

“Obviamente todavía están conmocionados. Sobretodo el mayor, de cinco años. Entiende muy bien lo que es un terremoto. Y está alerta cada vez que hay un temblor”, agrega.

En la parte trasera del campamento, cinco profesores voluntarios han habilitado una zona para los niños. Allí organizan diversas actividades para distraerlos tras la catástrofe. Esta noche hay palomitas y una película.

Más de 5,4 millones de niños afectados

“Les permitimos conocerse y les ayudamos a expresar sus emociones mediante dibujos y juegos”, explica Züre, una profesora.

Al principio, dibujaban sobre todo casas derruidas, caras sin expresión, sin sonrisas. Ahora también dibujan caras felices”, complementa.

Los dibujos han cambiado, pero los problemas de sueño no mejorarán hasta que tengan una casa de verdad, según otro profesor.

“Aquí no tienen una rutina. No saben qué hacer durante el día. No tienen cubiertas sus necesidades básicas, como agua limpia, ropa, comida cuando la necesitan…”, lamenta.

Según la UNICEF, más de 5,4 millones de niños de la zona del terremoto corren el riesgo de desarrollar ansiedad, trastornos depresivos o postraumáticos.

Nuevo terremoto deja un muerto

Recordemos que un nuevo terremoto de magnitud 5,6 ha sacudido este lunes la provincia de Malatya, en el sureste de Turquía, ya afectada por los fuertes sismos del pasado día 6, causando la muerte de una persona y heridas a otras 69.

Una hora y media después del sismo, los equipos de rescate consiguieron sacar viva a una persona atrapada bajo los escombros.

Malatya es una de las 11 provincias afectadas por los terremotos de 7,7 y 7,6 grados de magnitud que hace tres semanas asolaron el sureste de Turquía y el norte de Siria, dejando en Turquía más de 43.000 muertos y más de 170.000 edificios completamente destruidos.

Con algo más de 4.000 inmuebles derribados o gravemente afectados, Malatya es una de las zonas afectadas de forma relativamente moderada.