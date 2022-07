“Los manifestantes entraron dentro del edificio del Parlamento, después de que accedieran a la Zona Verde”, informó la agencia de noticias estatal iraquí INA, en referencia a la fortificada área de Bagdad que alberga los principales edificios gubernamentales, así como las embajadas extranjeras.

Los manifestantes protestan contra la candidatura del exministro y exgobernador provincial Mohammed al-Sudani, carta de la facción pro-iraní para llegar al poder.

La televisión iraquí Rudaw retransmitió imágenes desde el interior de la Cámara baja, en las que se ve a decenas de partidarios de Al Sadr sentados en los asientos del hemiciclo y tomándose fotos encima de las mesas haciendo el signo de la victoria ante la pasividad de las fuerzas de seguridad desplegadas dentro del edificio.

El primer ministro iraquí en funciones, Mustafa al Kazemi, pidió a los manifestantes que fueran “pacíficos” y que “preserven los bienes públicos y privados” y les urgió “retirarse inmediatamente” del Parlamento, “que representa el poder de la Ley y del pueblo”, según un comunicado.

“Las fuerzas de seguridad se comprometerán a proteger las instituciones del país y las legaciones internacionales, y a evitar cualquier intento de infracción de la seguridad y orden”, agregó Al Kazemi.

Cientos de partidarios de Al Sadr se concentraron hoy en el centro de Bagdad para protestar contra el candidato a primer ministro del Marco de Coordinación, Mohamed Shia al-Sudani, quien fue propuesto esta semana por esta alianza de partidos chiíes leales a Irán y que incluye a los brazos políticos de las milicias armadas.

Una fuente del Ministerio de Interior que pidió el anonimato dijo a Efe que cientos de personas lograron romper las barreras de la Zona Verde, a pesar de que las fuerzas de seguridad usaron gases lacrimógenos y otros métodos antidisturbios para dispersar a la multitud.

Asimismo, la fuente apuntó que no hubo choques directos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes y que hasta el momento no se han registrado heridos.

#PHOTOS: Supporters of #Iraq’s Shiite cleric Moqtada Al-#Sadr protest against corruption inside the parliament building in the capital #baghdad https://t.co/pI3JyBYllu pic.twitter.com/CFseOANWvP

— Arab News (@arabnews) July 27, 2022