Una explosión sacudió el exterior del Aeropuerto Internacional Hamid Karzai de Kabul, la capital de Afganistán, reportaron fuentes del Pentágono de los Estados Unidos.

“Podemos confirmar una explosión afuera del aeropuerto de Kabul. Aún no está claro si hay víctimas. Proveeremos detalles adicionales cuando podamos”, indicó el vocero del Pentágono, John Kirby, mediante su cuenta de Twitter.

We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can.

