Este viernes los servicios de Inteligencia de Reino Unido cifraron en “alrededor de 4.000” las bajas sufridas por el Ejército de Corea del Norte en el marco de su despliegue en la región rusa de Kursk, donde se encontrarían apoyando a las Fuerzas Armadas de Rusia frente a la incursión lanzada en agosto de 2024 por las fuerzas ucranianas.

“Del total, aproximadamente una cuarta parte han muerto en combate”, señalaron desde la entidad gubernamental británica.

A su vez, agregaron que esta cifra “equivale a más de un tercio de las cerca de 11.000 tropas norcoreanas desplegadas en la región de Kursk”, según un comunicado publicado por el Ministerio de Defensa británico a través de su cuenta de X.

Latest Defence intelligence update on the situation in Ukraine – 24 January 2025.

