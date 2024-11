El Reino Unido desplegó dos Eurofighter Typhoon luego que detectaran la presencia de un bombardero ruso cerca de su espacio aéreo.

Según detalla la BBC, los aviones de combate de la Real Fuerza Aérea (RAF) despegaron desde la base Lossiemouth de Moray, Escocia, ante el paso de la aeronave rusa en la “zona de interés” del Reino Unido.

El ministerio de Defensa aclaró, eso sí, que el avión no entró en ningún momento en territorio británico.

Tras monitorear el paso del bombardero ruso Bear-F mientras volaba sobre el Mar del Norte, los jet regresaron a la base militar.

“Nuestros adversarios deberían tener clara nuestra firme determinación y la formidable capacidad de proteger Reino Unido”, indicó Luke Pollard, secretario de Estado para las Fuerzas Armadas del Reino Unido.

Our adversaries should be in no doubt of our steadfast determination and formidable ability to protect the UK.

The Royal Navy and RAF have once again shown they stand ready to defend our country at a moment's notice. https://t.co/1Vgh5YNEan

