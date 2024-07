Un incendio afectó este martes a la aguja de la catedral gótica de Notre Dame, ubicada en la ciudad francesa de Ruán (región de Normandía, noroeste), informaron las autoridades locales.

Tras varios minutos de combate ante la emergencia, desde la prefectura del departamento de Sena Marítimo -a través de redes sociales- comunicaron que “el incendio está controlado”. A su vez, Bomberos se mantiene realizando “una vigilancia activa del edificio”.

Además, se ha recurrido a “equipos especializados” en el análisis del patrimonio y obras de arte para determinar si el incendio o el agua empleada en su extinción han podido causar daños. Así lo indicó en declaraciones a la prensa el prefecto (delegado del Gobierno central) del departamento, Jean Benoit Albertini.

Por el momento, se informó que el siniestro comenzó por causas desconocidas cerca del mediodía, en una plataforma donde se realizaban trabajos de restauración que está rodeada de toldos de color blanco, a unos 120 metros de altura.

El espeso humo negro evocó, con diferentes proporciones, al arrasador incendio que sufrió la catedral de Notre Dame de París en abril de 2019.

El arzobispo de Ruán, Dominique Lebrun, detalló que el siniestro comenzó en una zona en la que los trabajadores se descontaminan tras terminar sus tareas, indicaron medios locales.

Lebrun añadió que no hay víctimas fatales que lamentar, aunque algunos trabajadores inhalaron humo.

El fuego parecía afectar a la plataforma de las obras, pero no directamente a la aguja, que es de hierro fundido.

Varias unidades de bomberos llegaron rápidamente, con unas 70 personas trabajando en la extinción, y la plaza situada ante la catedral ha sido cerrada al público.

“Se ha iniciado un incendio en la aguja de la catedral de Ruán. El origen se desconoce por el momento. Todos los recursos públicos están movilizados”, había anunciado en X el alcalde de la ciudad, Nicolas Mayer-Rossignol, al comenzar la alarma.

La catedral de Ruán es un edificio gótico que se construyó en sucesivas fases entre los siglos XIII y XV.

La aguja que sufrió el incendio tiene 151 metros y se remonta al siglo XIX, cuando fue reconstruida en hierro fundido después de que la original, de madera, fuera destruida en un incendio causado por un rayo.

BREAKING:

A fire has erupted in the spire of the Notre Dame Cathedral in the French city Rouen.

It’s one of France’s most beautiful and important cathedrals.

Work started on it in 1080 and it was finished around 1200.

🇫🇷 pic.twitter.com/MG8RDb3Rij

— Visegrád 24 (@visegrad24) July 11, 2024