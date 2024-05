Una persona murió tras ser succionada por el motor de un avión en marcha este miércoles en el aeropuerto Schiphol de Ámsterdam, En Países Bajos.

El evento se registró en un avión Embraer 190, perteneciente a la aerolínea KLM, cuando se aprontaba a despegar con destino a Dinamarca.

La gendarmería neerlandesa (Marechaussee) señaló a través de la cuenta oficial en X que están llevando a cabo una investigación para aclarar lo ocurrido. Docenas de pasajeros del avión presenciaron el suceso, motivo por el cual fueron desalojados y atendidos posteriormente.

Vanmiddag heeft zich een incident voorgedaan op het platform van Schiphol waarbij een persoon in een draaiende vliegtuigmotor terecht is gekomen en is overleden. De Marechaussee start een onderzoek.

ABC Internacional reporta que hasta el momento se desconoce si la persona fallecida era un pasajero o un trabajador del aeropuerto. De igual manera, no se tiene la identidad de la víctima.

A través de la cuenta oficial en X del aeropuerto Schiphol de Ámsterdam se confirmó el suceso y se calificó de “horrible incidente” donde una persona terminó en el motor de un avión.

“Nuestros pensamientos están con los familiares y nos preocupamos por los pasajeros y colegas que presenciaron esto. La Real Policía Militar está llevando a cabo actualmente una investigación”, complementó la confirmación del aeropuerto.

Vandaag is er een afschuwelijk incident geweest waarbij een persoon in een vliegtuigmotor is beland. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden en we hebben zorg voor de passagiers en collega’s die dit hebben gezien. De Koninklijke Marechaussee voert momenteel onderzoek uit. https://t.co/G7QD0Ihevl

— Schiphol (@Schiphol) May 29, 2024