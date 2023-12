En el frente del sur y el este del país, los soldados ucranianos están a punto de embarcarse en otro invierno en las trincheras. Las gélidas temperaturas, la nieve y la humedad hicieron más delicadas las maniobras y operaciones militares. Pusieron a dura prueba a hombres y equipos.

La ausencia de hojas en los árboles, en un terreno mayoritariamente llano, hace que los vehículos y tanques sean bastante fáciles de detectar por la actividad de los drones.

Por el momento, sin embargo, es el barro lo que complica las cosas. Como el suelo no está suficientemente helado, los campos y las carreteras se vuelven intransitables para muchos vehículos, que no pueden llegar a sus posiciones de tiro o se quedan empantanados intentando escapar del fuego enemigo.

Enfrentar el invierno

El año pasado, a pesar de que las operaciones militares se prolongaron durante los meses más lluviosos y fríos, Ucrania no dispuso de equipo suficiente para hacer frente al invierno, lo que en particular permitió a Rusia construir una imponente defensa en la región de Zaporiya, donde la contraofensiva lanzada en primavera prácticamente no avanzó.

Para este nuevo invierno, el ejército ucraniano sigue careciendo de material y municiones, pero en los últimos meses los socios occidentales de Ucrania han entregado equipos más adecuados, como vehículos de combate oruga como el Marder alemán o el Bradley estadounidense.

Berlín también donó 46 vehículos de transporte de tropas oruga Bandvagn 206. Se espera que le sigan otros 14 vehículos de este tipo.

Un nuevo récord de ataques rusos contra estructuras

El año pasado, durante el otoño y el invierno, Rusia lanzó una oleada masiva de ataques contra las infraestructuras ucranianas, provocando importantes cortes de electricidad, agua y calefacción y debilitando el sistema energético. Las autoridades ucranianas temen que se repita este escenario.

Aunque los primeros meses de otoño transcurrieron sin ataques a gran escala contra la red energética, Maxim Timchenko, jefe del principal proveedor de electricidad del país, DTEK, declaró a Reuters que las infraestructuras habían sido blanco de unos sesenta ataques en las últimas semanas.

A finales de la semana pasada se cruzó otro límite. El sábado 25 de noviembre, Kiev fue blanco de más de 70 drones rusos durante la noche, el mayor ataque de este tipo desde el comienzo de la guerra.

Decenas de bloques de apartamentos de la capital se quedaron sin electricidad. El objetivo de los rusos parece ser saturar las defensas antiaéreas de Ucrania y destruir infraestructuras críticas.

Grandes entregas de sistemas antiaéreos… pero insuficientes

Gracias a las entregas de sistemas antiaéreos estadounidenses, alemanes, franceses e italianos, las fuerzas armadas ucranianas están mejor preparadas para hacer frente a estos ataques y proteger sus infraestructuras energéticas. Disponen de sistemas que pueden contrarrestar amenazas desde baja a gran altura.

Sin embargo, aún les falta munición: la producción europea de misiles es demasiado escasa para seguir el ritmo de la guerra actual. El 14 de noviembre, el Ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, declaró que la Unión Europea no podría suministrar un millón de municiones antes de la primavera, como había prometido.

Ucrania necesita tres millones de cartuchos al año, mientras que la UE produce actualmente entre 600.000 y 700.000 cartuchos.