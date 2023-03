El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, llegó este martes a la capital de Ucrania, Kiev, en una visita que las autoridades locales han calificado de histórica.

La visita, anunciada a última hora, es una rara señal de respaldo del Ejecutivo de Tokio a otro gobierno, a poco más de un año de lanzada la invasión ordenada por el régimen de Vladimir Putin.

El Ministerio de Exteriores nipón aseguró que el objetivo del viaje es mostrar el apoyo y la solidaridad del pueblo japonés con Ucrania, así como expresar “respeto por la valentía y perseverancia con que la gente de Ucrania defiende su patria”.

El viaje coincide con la visita de estado de Xi Jinping a Moscú, y con el sobrevuelo de dos bombarderos rusos por el Mar de Japón, en una aparente respuesta a la llegada de Kishida a Ucrania.

La primera actividad del premier nipón fue viajar a la localidad mártir de Bucha, en las afueras de Kiev, símbolo de las atrocidades de la ocupación rusa. Kishida viajó a Bucha en tren, poco después de su llegada a Kiev por el mismo medio de transporte. En horas de la tarde el político japonés se encontrará con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski.

Aunque Japón había expresado reiteradamente su respaldo a Ucrania y apoyado las sanciones contra Rusia, Kishida era el único dirigente de los países del G7 que no había visitado Kiev.

Su viaje se mantuvo en secreto hasta último minuto por razones de seguridad. Tras la visita a Ucrania, el premier japonés se reunirá con su contraparte polaca. Kiev, en tanto, calificó la visita como “histórica”.

“Esta visita histórica es un gesto de solidaridad y de fuerte cooperación entre Ucrania y Japón. Estamos agradecidos de Japón por su sólido respaldo y su contribución a nuestra futura victoria”, escribió en Twitter la primera viceministra de Relaciones Exteriores, Emine Dzheppar.

Together with #Japan's PM Kishida Fumio @kishida230 we visited #Bucha which survived 🇷🇺 occupation last year.🇺🇦is grateful to government of 🇯🇵for helping us to overcome difficult winter& providing generators to our people.

With such partners as Japan, we will rebuild our country. pic.twitter.com/YXeHDaahjm

— Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) March 21, 2023