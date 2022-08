El Polarnet, un buque cargado con maíz y que zarpó desde Ucrania el viernes, llegó este lunes al puerto turco de Derince, en el este de Estambul.

Así la nave se convirtió en el primer barco mercante en llegar a destino luego del acuerdo visado en julio para exportar cereal ucraniano a los mercados mundiales, en el medio de la invasión de Rusia.

“El primer buque con cereales de Ucrania ha llegado al puerto de Derince. Agradezco a Turquía y Naciones Unidas que garantizaran la seguridad de la ruta marítima”, escribió en Twitter hoy el embajador ucraniano en Ankara, Vasyl Bodnar.

“Ucrania siempre ha sido un socio fiable para el transporte de productos agrícolas y a diferencia de Rusia no juega a los ‘Juegos del Hambre"”, agregó.

El ministro de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, por su parte, también subrayó en Twitter que “esto envía un mensaje de esperanza a toda las familias en Oriente Medio, África y Asia: Ucrania no os abandona”.

“Si Rusia cumple sus obligaciones, el ‘corredor de cereales’ mantendrá la seguridad alimentaria global”, agregó el ministro.

First vessel with Ukrainian grain has reached customers in Türkiye. This sends a message of hope to every family in the Middle East, Africa, and Asia: Ukraine won’t abandon you. If Russia sticks to its obligations, the “grain corridor” will keep maintaining global food security. pic.twitter.com/rsSRrsVSUa

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 8, 2022