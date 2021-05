Una bomba de 500 kilos de la Segunda Guerra Mundial forzó la evacuación de 25.000 personas en la ciudad de Frankfurt, Alemania, estimándose que durante las próximas horas podría estallar. Por ello, se está trabajando en una detonación controlada.

El artefacto fue encontrado por trabajadores de la construcción en Schwarzburgstrasse, al extremo norte de Frankfurt, detectándose daños en su estructura, según constataron los medios locales Frankfurter Rundschau y Hessenschau.

Por ello desde la administración de la ciudad demarcaron un radio de 700 metros que debe ser evacuado, incluyendo una fracción de un hospital.

❗ A WW2 bomb in Frankfurt‘s Nordend has to be defused as soon as possible❗

It's necessary to leave the entire marked area immediately.

May 19, 2021