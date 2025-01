La llegada de Donald Trump como nuevo presidente de Estados Unidos (EE.UU) no ha estado exenta de polémicas, y ya se ha referido sobre la futura relación con Brasil y otros países de Latinoamérica.

Junto con reiterar sus promesas tras asumir el lunes en el Capitolio, el mandatario asistió a diferentes actos, como en el Capital One Arena, donde firmó una serie de decretos frente al público.

Luego el controvertido magnate republicano llegó hasta la Casa Blanca, donde atendió a la prensa en el Despacho Oval a la vez que siguió firmando órdenes que, además, revocaron parte del legado de Joe Biden, su antecesor.

En ese contexto, fue consultado por una corresponsal brasileña respecto a cómo ve la relación de EE.UU con Brasil y otros países de Latinoamérica. Trump no se hizo esperar y fue enfático: “Grandiosa. Ellos nos necesitan más de lo que nosotros los necesitamos a ellos”.

“Nos necesitan, nosotros no los necesitamos. Todo el mundo nos necesita”, recalcó, según recoge EFE.

Del igual manera, el presidente estadounidense afirmó que espera mantener “excelentes” relaciones bilaterales con Brasil.

Previamente, su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, deseó a Trump un mandato “exitoso” que promueva “la prosperidad y el bienestar del pueblo de EE.UU.”, y “un mundo más justo y pacífico”.

“En nombre del Gobierno brasileño, felicito al presidente Donald Trump por su toma de posesión”, señaló Lula en sus redes sociales, poco después de que Trump asumiera el cargo en el Capitolio.

Em nome do governo brasileiro, cumprimento o presidente Donald Trump pela sua posse. As relações entre o Brasil e os EUA são marcadas por uma trajetória de cooperação, fundamentada no respeito mútuo e em uma amizade histórica. Nossos países nutrem fortes laços em diversas áreas,…

— Lula (@LulaOficial) January 20, 2025