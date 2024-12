El volcán Kilauea, uno de los más jóvenes y activos de Hawái (EE.UU.), entró en erupción en la mañana de este lunes con fuentes de lava de hasta 80 metros, activando el nivel de alerta naranja en la zona.

La erupción, que comenzó alrededor de las 02:20 hora local (12:20 GMT), se produjo dentro del cráter Halema’uma’u y al poco de entrar en actividad “se observaron fuentes de lava con alturas de hasta 80 metros (262 pies)”, informó el Servicio Geológico de EE.UU. (USGS, por sus siglas en inglés) en un comunicado.

Las autoridades advirtieron que por el momento “no hay amenazas inmediatas a la infraestructura” al haberse estabilizado la actividad volcánica. “Actualmente, la actividad eruptiva se limita a la región de la cumbre y no se han observado cambios significativos en las zonas de grietas”, agregó.

El principal peligro se encuentra ahora en “los altos niveles de gas volcánico que pueden tener efectos de gran alcance en la dirección del viento (generalmente al suroeste) de la cumbre”, advirtió USGS.

La columna de gas volcánico y partículas volcánicas finas está alcanzando elevaciones de 2.000 a 4.000 pies sobre el nivel del suelo (600 a y 1.200 metros), según las mediciones.

Ubicado dentro de un área cerrada del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái, el Kilauea tuvo en 2018 su fase más destructiva al arrasar en un periodo de 4 meses con unas 700 viviendas y forzar el desplazamiento de miles de personas.

This morning, around 2:20 AM, a new #Kilauea eruption began within Kaluapele (the summit caldera). It was caught on camera by #HVO's B2cam. Images taken by the webcam were compiled into this timelapse video that shows lava fountains feeding lava flows across the caldera floor. pic.twitter.com/w52KpHOtau

— USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) December 23, 2024