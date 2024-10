Estados Unidos anunció este viernes una serie de nuevas sanciones contra la industria petrolera de Irán “en respuesta al ataque del 1 de octubre contra Israel”, afirmó el Departamento del Tesoro a través de un comunicado.

Las sanciones afectan a todo el sector, así como a una veintena de buques y empresas con sede en el extranjero, todos ellos acusados de estar implicados en el transporte de petróleo y materiales petroquímicos iraníes.

Las empresas afectadas tienen su sede principalmente en China, pero también están comprendidas dos emiratíes y una liberiana. Los propietarios de los buques, instalados fundamentalmente en Panamá, Malasia y las Islas Marshall, también están en el punto de mira.

El anuncio “fue coordinado con aliados y socios, de los cuales varios anunciarán en los próximos días sus propias medidas para hacer que Irán responda por sus ataques”, dijo el consejero de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan.

Today, the US is expanding sanctions on Iran’s petroleum and petrochemical sectors in response to Iran’s October 1 attack on Israel, its second direct attack on Israel this year. https://t.co/rlEkh1JxAH

