Un presunto pedófilo se quitó la vida momentos después de admitir haber visto pornografía infantil a un “cazador de pedófilos” fuera de su casa en Dakota del Sur.

El acusado de pedofilia, Donald Letcher, de 60 años, alcanzó a describir con detalles gráficos los perturbadores videos que consumía, donde mostraban a niños tan pequeños como bebés en situaciones de absoluta vulneración de derechos, al fundador de Predator Poachers, Alex Rosen.

This is the pedophiIe describing some of the infant p*** he’s been viewing, just prior to k*lling himself when the police arrived.

These were some of his last words on this earth. https://t.co/7A3dWPfeO6 pic.twitter.com/d5F2GZ29If

— Alex Rosen (@iFightForKids) July 24, 2024