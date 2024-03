El secretario de Estado en EEUU, Lloyd Austin, afirmó que la OTAN se verá arrastrada a un conflicto con Rusia en caso de que Ucrania pierda frente a Moscú.

“Sabemos que si Putin tiene éxito aquí, no parará. Seguirá adoptando más acciones agresivas en la región”, dijo durante una comparecencia ante la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes estadounidense.

“Si Ucrania cae, realmente creo que la OTAN estará en una lucha con Rusia”, agregó.

“Si Ucrania cae, Putin no se detendrá ahí. Seguirá avanzando y atacando territorios soberanos de sus vecinos. Si eres un país báltico, estás realmente preocupado sobre si eres el siguiente. Conocen a Putin, saben de qué es capaz”, manifestó Austin.

Así mismo afirmó que “todos los días” se ven “los riesgos en el campo de batalla, donde los ucranianos luchan con valentía para defender su territorio”.

Fue allí donde además confirmó que el Ejército ruso está logrando avances en el este de Ucrania, dado que el Congreso estadounidense dejó de enviar armas para la defensa de Kiev. “No ayudar a Ucrania es un camino muy peligroso”, alertó.

