Un tiroteo en la Universidad de Nevada, en Las Vegas (EEUU), provocó “múltiples víctimas”, indicó la Policía metropolitana de la ciudad en sus estimaciones iniciales sobre el suceso.

En redes sociales, la policía de Las Vegas instó a que los ciudadanos eviten la zona, mientras que la propia universidad señaló a sus alumnos que la alerta recibida no era un simulacro y que se pusieran a salvo.

Según lo dio a conocer la cadena NBC News, la policía llamó a las personas a evitar el área y que la investigación por estos hechos está en curso.

Please shelter in place. This remains an active investigation. The suspect has been contained, according to police.

— UNLV (@unlv) December 6, 2023