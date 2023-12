Una mujer manifestante permanece en estado crítico este viernes luego de prenderse fuego envuelta en una bandera palestina a las afueras del consulado de Israel en Atlanta, en un acto político que la Policía local calificó como “extremista”.

“Se informó de una bandera palestina en el lugar y que era parte de la protesta”, dijo Darin Schierbaum, jefe de la Policía de esa ciudad del sur de Estados Unidos. La institución señaló que el incidente fue “probablemente un acto extremista de protesta política”.

Un guardia de seguridad también resultó herido en un brazo y una pierna tras intentar auxiliar a la manifestante, según socorristas.

Protester in set himself on fire outside Israeli consulate in US city of Atlanta as pro-Palestinian protests resume in many parts of the world following Israel-Hamas truce collapse pic.twitter.com/C72MXdHm6S

— TRT World Now (@TRTWorldNow) December 2, 2023